Lavori di dragaggio del porto di Giovinazzo: il punto del sindaco - VIDEO

Sono iniziati nelle scorse giornate i lavori per la pulizia del fondale del porto di Giovinazzo.A darne notizia in un video pubblicato sui canali social è stato il sindaco Michele Sollecito, il quale ha spiegato che le prime fasi del lavoro prevedono di liberare dalla sabbia accumulatasi negli anni il fondale sottostante la banchina di Ponente.Una operazione - ha evidenziato il primo cittadino giovinazzese - che consentirà di poter attraccare almeno un motopeschereccio di grandi dimensioni. «Quindi - ha sottolineato il sindaco - il nostro porto torna ad essere non solo un luogo dove poter ammirare una veduta caratteristica, ma anche un luogo dove poter svolgere un'attività lavorativa».Il prossimo passo sarebbe quello di incentivare la vendita del pesce e la pescaturismo, attività molto apprezzate dai visitatori, soprattutto stranieri, che ormai a centinaia arrivano nel borgo per le loro vacanze.Il video completo sotto il nostro articolo.