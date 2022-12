Carenza di ormeggi nel porto di Giovinazzo: dibattito in Sala San Felice

C'è un problema irrisolto, tra i tanti, nel porticciolo di Giovinazzo. Si tratta della mancanza di ormeggi, che sta preoccupando non pochi possessori di imbarcazioni.Per discuterne, venerdì 9 dicembre, alle ore 18.00, in Sala San Felice, la Lega Navale Italiana – Delegazione di Giovinazzo, il gruppo locale dell'Associazione Marinai d'Italia e l'Associazione Amici del Gozzo si sono date appuntamento per un incontro-dibattito sul tema spinoso, alla luce delle previsioni di affidamento in concessione delle aree demaniali a questi preposte.L'auspicio è che la serata possa produrre una richiesta comune da inviare alle autorità cittadine.