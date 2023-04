Iniziati i lavori per la nuova pavimentazione dei moli del porto (VIDEO)

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori per la pavimentazione dei moli del porto di Levante e Ponente. Lavori complessi, che permetteranno una completa fruibilità in sicurezza dei cosiddetti "bracci". Non era mai accaduto prima.Ad annunciarlo il sindaco di Giovinazzo,, che in un video ha raccontato come si procederà anche ad un lavoro didell'area del porticciolo, opera anche questa ormai necessaria per una migliore fruibilità di quello specchio di acqua.Sollecito ha anche annunciato l'avvio, successivo alla conclusione dei cantieri, per la gestione della banchina. Saranno realizzate nuove bitte per gli ormeggi e da Palazzo di Città contano di concludere finalmente il Piano Regolatore del Porto.L'Assessore ai Lavori Pubblici,, ha infine annunciato che verranno realizzate balaustre per trasformare i due moli in vere e proprie "promenade".Maggiori dettagli sui lavori li forniremo sulle nostre pagine nelle prossime ore. A questo link il video completo.