Nuovi moli di Levante e Ponente: ecco come saranno

L'inizio della cantierizzazione deisia a Ponente sia a Levante, hanno aperto nuove prospettive sulla fruibilità e vivibilità di quelle aree, inevitabilmente nei mesi più caldi dell'anno.Ieri, giovedì 13 aprile, la presentazione nel consueto video pubblicato sulla pagina ufficiale del sindaco Michele Sollecito. Oggi, 14 aprile, proviamo a raccontarvelo meglio quel progetto. Per questo abbiamo sentito l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.Grazie per lo spazio che ci dedicate. Diciamo che interdetta l'area da un provvedimento della Capitaneria di Porto, che evidenziava lo stato di degrado della pavimentazione dei due moli, ovviamente esposti negli anni a condizioni meteo marine spesso complesse, il nostro assessorato ha inteso non solo rifare la pavimentazione con materiale antiscivolo, ma anche creare una vera e propria passeggiata che permettesse una vera e propria immersione in quel paesaggio, naturale ed architettonico, unico. Quella passeggiata che accompagnerà in sicurezza il visitatore verso la punta estrema del braccio di Levante.Sì certo. Oltre alla citata pavimentazione verrà installata una balaustra, per la cui installazione si è espressa in maniera positiva anche la Sovrintendenza di Bari. Quella protezione consentirà di percorrere in tranquillità, anche ai più piccoli, quella che sarà la nostra nuova e bellissima promenade. Insieme alla pavimentazione ed alla balaustra - vorrei evidenziare - verranno installati piccoli corpi luminosi segnapassi in grado di elevare la sicurezza senza creare inquinamento ottico.L'intervento verrà realizzato oltre che sul molo di Levante anche sul quello di sottovento, a Ponente, ed avrà presumibilmente la durata di circa due mesi, per un importo complessivo di circa 100mila euro. Importo che prevede la sostituzione delle bitte delle banchine ed altre attività nello specchio acqueo, in via di definizione sotto l'aspetto autorizzativo.Cerchiamo di trasformare un problema in una risorsa. L'auspicio è che la riqualificazione della passeggiata possa rendere ulteriormente attrattiva la nostra cittadina già bellissima. A tutti i giovinazzesi chiedo però di custodire quei luoghi, di farsi primi difensori del decoro.