Piano Regolatore del Porto: se ne parla in Sala San Felice

Si tornerà a parlare di Piano Regolatore del Porto di Giovinazzo.Questa sera, mercoledì 11 maggio, a partire dalle ore 18.30, in Sala San Felice sarà ospite ladel Politecnico di Bari. Con lei arriverà a Giovinazzo anche ile si occuperanno di illustrare quali siano le potenzialità di uno specchio d'acqua la cui fruizione va da anni regolamentata.A portare i saluti della città ci sarà l'intera Giunta comunale, con il candidato sindacoe col primo cittadinoa fare gli onori di casa: «Vivremo un momento di conoscenza e confronto sul Piano Regolatore del Porto - ha spiegato quest'ultimo alla vigilia dell'incontro - che la nostra amministrazione, in questo mandato, ha programmato e affidato al Politecnico di Bari. Anche su questo tema, come per il Piano Urbanistico Generale, segniamo una svolta importante per l'assetto del nostro territorio», è stata la sua conclusione.