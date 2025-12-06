Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio



NATALE AL CENTRO - PROGRAMMA 2025/2026

L'amministrazione comunale di Giovinazzo ha varato nelle scorse settimane il cartellone di eventi denominato "Natale al Centro", che coinvolgerà associazioni del territorio e che avrà la durata di un mese, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.Questa sera l'anteprima con l'inaugurazione della mostra presepiale dell'AIAP Giovinazzo nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Il titolo scelto per questa edizione è "Una pace di speranza". Nei prossimi giorni le faremo visita e racconteremo attraverso le nostre pagine la magia che riesce a produrre l'incessante lavoro dell'associazione guidata da Alberto Fiorentino.Inoltre in tutto il mese di dicembre, l'Info Point turistico promuoverà una serie di attività di attività gratuite pensate per grandi e piccini. Quest'oggi, 6 dicembre, dalle ore 18.00, ci sarà il tour sull'ecumenico San Nicola, mentre sabato 13 sarà la volta dell'itinerario riguardante le testimonianze iconografiche di Santa Lucia.Di seguito vi proponiamo dunque tutti gli eventi in programma nel mese di dicembre e ad inizio del nuovo anno.dalle 18.00 alle 21.00Cripta Concattedrale Santa Maria AssuntaMostra presepiale "Una pace di speranza"a cura di AIAP Giovinazzoalle 18.00Chiesa Spirito Santo/ Concattedrale Santa Maria Assunta"Sanda Necòle, il Santo di tutti"tour a cura dell'Info Point turisticoalle 19.00Show inaugurale e accensione Albero di Natale del Gruppo Megamarkpiazza Vittorio Emanuele IIa cura de I Monellidalle 20.00piazza Umberto IPanzerotti Gamesa cura di La Plancia Piena(orario da stabilire)Piazza Umberto IGiochi a tema Giapponea cura di La Plancia Pienadalle 18.00 (14 e 21 dicembre anche al mattino dalle 10.30 alle 13.00)Sala San FeliceMercatini di Natalea cura di Touring Juvenatiumdalle 18.00Percorso guidato su Santa Luciaa cura dell'Info Point turisticolungomare Marina Italiana, 18Casa di Babbo Natalea cura Pro Loco e Nipoti di zia Mariaore 19.30Parrocchia Maria SS Immacolata - viale MoroRiflessioni di Natalea cura di Touring Juvenatiumore 20.00Parrocchia San DomenicoMelodie di speranzaa cura di Associazione Capotortiore 19.30Concattedrale Santa Maria AssuntaConcerto di Natale "Note di Speranza"a cura di Comitato Feste Patronaliore 17.30-19.00Cittadella della Cultura - piazza Sant'AgostinoLaboratorio per bambini "Un Natale da ri-creare"a cura di 2hands Giovinazzolungomare Marina Italiana, 18Casa di Babbo Natalea cura Pro Loco e Nipoti di zia Mariaore 19.30Parrocchia Sant'AgostinoRiflessioni di Natalea cura di Touring Juvenatiumlungomare Marina Italiana, 18Casa di Babbo Natalea cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria(orario non reso noto)piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di CittàNaso in su per Babbo Natalea cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipèdalle 10.00 alle 13.00Villa ComunaleSanta Claus Villagea cura di Inter Club Giovinazzo, Agorà Benefit, Associazione Arma Aeronautica Giovinazzoore 20.30Sala San FeliceOltre Lirica Music Festivala cura di Angeli Eventidalle 21.00 alle 2.00piazza Vittorio Emanuele IIEvento musicale di fine anno(orario non reso noto)Sala San FeliceVieni suonno da lo cieloa cura di Ensemble Resonare Fibrispiazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di CittàLa Befana vien dall'altoa cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè