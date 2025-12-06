Vita di città
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
Stasera l'inaugurazione della mostra mostra presepiale nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta
Giovinazzo - sabato 6 dicembre 2025
L'amministrazione comunale di Giovinazzo ha varato nelle scorse settimane il cartellone di eventi denominato "Natale al Centro", che coinvolgerà associazioni del territorio e che avrà la durata di un mese, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.
Questa sera l'anteprima con l'inaugurazione della mostra presepiale dell'AIAP Giovinazzo nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Il titolo scelto per questa edizione è "Una pace di speranza". Nei prossimi giorni le faremo visita e racconteremo attraverso le nostre pagine la magia che riesce a produrre l'incessante lavoro dell'associazione guidata da Alberto Fiorentino.
Inoltre in tutto il mese di dicembre, l'Info Point turistico promuoverà una serie di attività di attività gratuite pensate per grandi e piccini. Quest'oggi, 6 dicembre, dalle ore 18.00, ci sarà il tour sull'ecumenico San Nicola, mentre sabato 13 sarà la volta dell'itinerario riguardante le testimonianze iconografiche di Santa Lucia.
Di seguito vi proponiamo dunque tutti gli eventi in programma nel mese di dicembre e ad inizio del nuovo anno.
Dal 6 dicembre al 6 gennaio - sabato, domenica e festivi
dalle 18.00 alle 21.00
Cripta Concattedrale Santa Maria Assunta
Mostra presepiale "Una pace di speranza"
a cura di AIAP Giovinazzo
alle 18.00
Chiesa Spirito Santo/ Concattedrale Santa Maria Assunta
"Sanda Necòle, il Santo di tutti"
tour a cura dell'Info Point turistico
7 dicembre
alle 19.00
Show inaugurale e accensione Albero di Natale del Gruppo Megamark
piazza Vittorio Emanuele II
a cura de I Monelli
7 dicembre
dalle 20.00
piazza Umberto I
Panzerotti Games
a cura di La Plancia Piena
12 dicembre
(orario da stabilire)
Piazza Umberto I
Giochi a tema Giappone
a cura di La Plancia Piena
Dal 13 al 21 dicembre
dalle 18.00 (14 e 21 dicembre anche al mattino dalle 10.30 alle 13.00)
Sala San Felice
Mercatini di Natale
a cura di Touring Juvenatium
dalle 18.00
Percorso guidato su Santa Lucia
a cura dell'Info Point turistico
13 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
14 dicembre anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria
14 dicembre
ore 19.30
Parrocchia Maria SS Immacolata - viale Moro
Riflessioni di Natale
a cura di Touring Juvenatium
14 dicembre
ore 20.00
Parrocchia San Domenico
Melodie di speranza
a cura di Associazione Capotorti
19 dicembre
ore 19.30
Concattedrale Santa Maria Assunta
Concerto di Natale "Note di Speranza"
a cura di Comitato Feste Patronali
20 dicembre
ore 17.30-19.00
Cittadella della Cultura - piazza Sant'Agostino
Laboratorio per bambini "Un Natale da ri-creare"
a cura di 2hands Giovinazzo
20 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
21 dicembre anche dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria
21 dicembre
ore 19.30
Parrocchia Sant'Agostino
Riflessioni di Natale
a cura di Touring Juvenatium
22-23 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
24 dicembre anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria
23 dicembre
(orario non reso noto)
piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di Città
Naso in su per Babbo Natale
a cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè
24 dicembre
dalle 10.00 alle 13.00
Villa Comunale
Santa Claus Village
a cura di Inter Club Giovinazzo, Agorà Benefit, Associazione Arma Aeronautica Giovinazzo
27, 28, 29, 30 dicembre
ore 20.30
Sala San Felice
Oltre Lirica Music Festival
a cura di Angeli Eventi
31 dicembre
dalle 21.00 alle 2.00
piazza Vittorio Emanuele II
Evento musicale di fine anno
4 gennaio
(orario non reso noto)
Sala San Felice
Vieni suonno da lo cielo
a cura di Ensemble Resonare Fibris
5 gennaio
piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di Città
La Befana vien dall'alto
a cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè
