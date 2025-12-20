Albero di Natale
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana

Il programma comunale è ormai entrato nel vivo. Sarà un fine settimana ricco per grandi e piccini

Giovinazzo - sabato 20 dicembre 2025
Entrano nel vivo le festività natalizie. Questo che ci apprestiamo a vivere sarà per molti il primo fine settimana in ferie, in attesa della tre giorni del 24, 25 e 26 dicembre, in prevalenza da trascorrere in famiglia.
Il programma varato dall'amministrazione comunale e denominato "Natale al Centro" proporrà in questo fine settimana eventi differenti che allieteranno certamente i più piccoli, ma che sono anche pensati per gli adulti.
Di seguito la nostra periodica agenda per non perdervi proprio nulla.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA
Dal 20 al 24 dicembre
20 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
21 dicembre anche dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria

20 dicembre
ore 17.30-19.00
Cittadella della Cultura - piazza Sant'Agostino
Laboratorio per bambini "Un Natale da ri-creare"
a cura di 2hands Giovinazzo

20 e 21 dicembre
dalle 18.00 alle 21.00
Cripta Concattedrale Santa Maria Assunta
Mostra presepiale "Una pace di speranza"
a cura di AIAP Giovinazzo

20 e 21 dicembre
dalle 18.00 (21 dicembre anche al mattino dalle 10.30 alle 13.00)
Sala San Felice
Mercatini di Natale
a cura di Touring Juvenatium

21 dicembre
ore 19.30
Parrocchia Sant'Agostino
Riflessioni di Natale
a cura di Touring Juvenatium

  • Natale al Centro
