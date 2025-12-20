Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana

Il programma comunale è ormai entrato nel vivo. Sarà un fine settimana ricco per grandi e piccini

Entrano nel vivo le festività natalizie. Questo che ci apprestiamo a vivere sarà per molti il primo fine settimana in ferie, in attesa della tre giorni del 24, 25 e 26 dicembre, in prevalenza da trascorrere in famiglia.Il programma varato dall'amministrazione comunale e denominato "Natale al Centro" proporrà in questo fine settimana eventi differenti che allieteranno certamente i più piccoli, ma che sono anche pensati per gli adulti.Di seguito la nostra periodica agenda per non perdervi proprio nulla.20 dicembre dalle 17.00 alle 19.3021 dicembre anche dalle 10.00 alle 12.00lungomare Marina Italiana, 18Casa di Babbo Natalea cura Pro Loco e Nipoti di zia Mariaore 17.30-19.00Cittadella della Cultura - piazza Sant'AgostinoLaboratorio per bambini "Un Natale da ri-creare"a cura di 2hands Giovinazzodalle 18.00 alle 21.00Cripta Concattedrale Santa Maria AssuntaMostra presepiale "Una pace di speranza"a cura di AIAP Giovinazzodalle 18.00 (21 dicembre anche al mattino dalle 10.30 alle 13.00)Sala San FeliceMercatini di Natalea cura di Touring Juvenatiumore 19.30Parrocchia Sant'AgostinoRiflessioni di Natalea cura di Touring Juvenatium