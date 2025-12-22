Babbo Natale
Babbo Natale
Vita di città

Natale al Centro, gli appuntamenti a Giovinazzo dal 22 al 24 dicembre

Per tre giorni resterà aperta la Casa di Babbo Natale a Ponente ed il 23 dicembre il barbuto vecchietto arriverà da Palazzo di Città

Giovinazzo - lunedì 22 dicembre 2025
Continua fitto in questi ultimi giorni prima del Santo Natale il cartellone di eventi comunali "Natale al Centro". Da segnalare la grande novità di quest'anno, con lo spettacolo "Naso in su per Babbo Natale" con la discesa da Palazzo di Città, un evento possibile grazie al Gruppo Grotte Melphicta Kalipè. Noi, per non farvi perdere nulla, vi presentiamo un riepilogo di quanto accadrà dal 22 al 24 dicembre.

IL PROGRAMMA
22-23 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
24 dicembre anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria

23 dicembre
ore 20.00
piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di Città
Naso in su per Babbo Natale
a cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè

24 dicembre
dalle 10.00 alle 13.00
Villa Comunale
Santa Claus Village
a cura di Inter Club Giovinazzo, Agorà Benefit, Associazione Arma Aeronautica Giovinazzo
  • Natale al Centro
Terremoto nell'AFP Giovinazzo
22 dicembre 2025 Terremoto nell'AFP Giovinazzo
Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti "
22 dicembre 2025 Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti"
Altri contenuti a tema
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana Il programma comunale è ormai entrato nel vivo. Sarà un fine settimana ricco per grandi e piccini
Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium Associazioni Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium Due eventi nell'ambito del programma "Riflessioni sul Natale – Natale 2025…Luce e Speranza nel Mondo"
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II L'opera è stata allestita da I Monelli
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio Stasera l'inaugurazione della mostra mostra presepiale nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta
L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre Sarà l'avvio ufficiale del cartellone comunale
La Befana a Giovinazzo è arrivata sui trampoli La Befana a Giovinazzo è arrivata sui trampoli Grande festa nella mattinata del 6 gennaio tra la Villa Comunale e piazza Vittorio Emanuele II
"Natale al Centro", tutti gli eventi a Giovinazzo all'Epifania Attualità "Natale al Centro", tutti gli eventi a Giovinazzo all'Epifania Mercatini natalizi e Befana sui trampoli in piazza
"Natale al Centro", a Giovinazzo si chiude il programma: tutti gli appuntamenti "Natale al Centro", a Giovinazzo si chiude il programma: tutti gli appuntamenti Saranno tre giorni intensi, dedicati soprattutto ai bambini
AFP Giovinazzo, avanti e poi giù
21 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, avanti e poi giù
Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3
21 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3
Successo di "Note di speranza " in Cattedrale
21 dicembre 2025 Successo di "Note di speranza" in Cattedrale
Mostra dei presepi AIAP aperta anche domenica 21 dicembre
21 dicembre 2025 Mostra dei presepi AIAP aperta anche domenica 21 dicembre
Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre
21 dicembre 2025 Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre
Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo
21 dicembre 2025 Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
20 dicembre 2025 Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
20 dicembre 2025 Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.