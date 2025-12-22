Vita di città
Natale al Centro, gli appuntamenti a Giovinazzo dal 22 al 24 dicembre
Per tre giorni resterà aperta la Casa di Babbo Natale a Ponente ed il 23 dicembre il barbuto vecchietto arriverà da Palazzo di Città
Giovinazzo - lunedì 22 dicembre 2025
Continua fitto in questi ultimi giorni prima del Santo Natale il cartellone di eventi comunali "Natale al Centro". Da segnalare la grande novità di quest'anno, con lo spettacolo "Naso in su per Babbo Natale" con la discesa da Palazzo di Città, un evento possibile grazie al Gruppo Grotte Melphicta Kalipè. Noi, per non farvi perdere nulla, vi presentiamo un riepilogo di quanto accadrà dal 22 al 24 dicembre.
IL PROGRAMMA
22-23 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
24 dicembre anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria
23 dicembre
ore 20.00
piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di Città
Naso in su per Babbo Natale
a cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè
24 dicembre
dalle 10.00 alle 13.00
Villa Comunale
Santa Claus Village
a cura di Inter Club Giovinazzo, Agorà Benefit, Associazione Arma Aeronautica Giovinazzo
IL PROGRAMMA
22-23 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
24 dicembre anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00
lungomare Marina Italiana, 18
Casa di Babbo Natale
a cura Pro Loco e Nipoti di zia Maria
23 dicembre
ore 20.00
piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di Città
Naso in su per Babbo Natale
a cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè
24 dicembre
dalle 10.00 alle 13.00
Villa Comunale
Santa Claus Village
a cura di Inter Club Giovinazzo, Agorà Benefit, Associazione Arma Aeronautica Giovinazzo