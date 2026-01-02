Vita di città
"Natale al centro", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo
Tre eventi nel cartellone comunale
Giovinazzo - venerdì 2 gennaio 2026
Sono tre gli eventi del cartellone comunale "Natale al Centro" in programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo, chiusura prima della tre giorni intensissima dedicata ai Fuochi di Sant'Antonio Abate. Di seguito il programma per grandi e piccini e per soddisfare diversi palati.
Dal 6 dicembre al 6 gennaio - sabato, domenica e festivi
dalle 18.00 alle 21.00
Cripta Concattedrale Santa Maria Assunta
Mostra presepiale "Una pace di speranza"
a cura di AIAP Giovinazzo
4 gennaio
ore 20.00
Sala San Felice
Vieni suonno da lo cielo
a cura di Ensemble Resonare Fibris
5 gennaio
piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di Città
La Befana vien dall'alto
a cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè
