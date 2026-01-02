"Natale al centro", il programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo

Sono tre gli eventi del cartellone comunale "Natale al Centro" in programma dal 4 al 6 gennaio a Giovinazzo, chiusura prima della tre giorni intensissima dedicata ai Fuochi di Sant'Antonio Abate. Di seguito il programma per grandi e piccini e per soddisfare diversi palati.dalle 18.00 alle 21.00Cripta Concattedrale Santa Maria AssuntaMostra presepiale "Una pace di speranza"a cura di AIAP Giovinazzoore 20.00Sala San FeliceVieni suonno da lo cieloa cura di Ensemble Resonare Fibrispiazza Vittorio Emanuele II - Palazzo di CittàLa Befana vien dall'altoa cura del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè