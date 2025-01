"Natale al Centro", tutti gli eventi a Giovinazzo all'Epifania

Si completerà quest'oggi, lunedì 6 gennaio, il programma "Natale al Centro", il cartellone di eventi pensati dall'amministrazione comunale per queste festività. Di seguito, come di consueto, l'agenda per non perdersi nulla:dalle 10,00 alle 22,00 - Mercatini Natalizia cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle 11,00 - Befana sui trampoli e band musicalea cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con: RTS SCUOLA FILIPPO CORTESE, MARYPOPPINS e SALTOINCANTOp.zza Vittorio Emanuele II, Villa Comunale e centro storico;dalle 18,00 alle 21,00Casa di Babbo Natalea cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Meschino Principi;Principesse nei vicoliAllestimento scenicoa cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLS e CHIAMATA DI SCENAda v.co Corsignano fino a p.zza Meschino;dalle 18.30 alle 21.30Aspettando la stellaMostra presepialea cura di AIAP - ASS. ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO GIOVINAZZOIstituto Vittorio Emanuele II.