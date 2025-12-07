Vita di città
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
L'opera è stata allestita da I Monelli
Giovinazzo - domenica 7 dicembre 2025
Qualche anticipazione, al momento delle prove generali di venerdì 5 dicembre, c'era stata, ma l'accensione del grande albero di Natale donato dal Gruppo Megamark a Giovinazzo avverrà questa sera, 7 dicembre. Nella foto che abbiamo scelto c'è quello dello scorso anno, evitando di anticiparvi troppo. L'allestimento era iniziato nella mattinata del 5 dicembre ad opera de I Monelli di Cesare Mongelli, società che si occupa di grandi eventi, ed è proseguito sino a sera.
Oggi, a partire dalle ore 19.00, in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà lo show inaugurale a beneficio soprattutto delle tante famiglie che si riverseranno in centro dopo il pranzo della Vigilia dell'Immacolata. Saranno presenti all'accensione il sindaco Michele Sollecito e l'assessora comunale alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, che ha fortemente voluto questo evento.
Nella giornata del 7 dicembre, però, il programma "Natale al Centro" prevede in mattinata i "Panzerotti Games" a cura de La Plancia Piena, in piazza Umberto I.
Oggi, a partire dalle ore 19.00, in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà lo show inaugurale a beneficio soprattutto delle tante famiglie che si riverseranno in centro dopo il pranzo della Vigilia dell'Immacolata. Saranno presenti all'accensione il sindaco Michele Sollecito e l'assessora comunale alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, che ha fortemente voluto questo evento.
Nella giornata del 7 dicembre, però, il programma "Natale al Centro" prevede in mattinata i "Panzerotti Games" a cura de La Plancia Piena, in piazza Umberto I.