Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II

Nella foto che abbiamo scelto c'è quello dello scorso anno,

Qualche anticipazione, al momento delle prove generali di venerdì 5 dicembre, c'era stata, ma l'accensione del grande albero di Natale donato dala Giovinazzo avverrà questa sera, 7 dicembre.evitando di anticiparvi troppo. L'allestimento era iniziato nella mattinata del 5 dicembre ad opera desocietà che si occupa di grandi eventi, ed è proseguito sino a sera.Oggi, a partire dalle ore 19.00, in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà lo show inaugurale a beneficio soprattutto delle tante famiglie che si riverseranno in centro dopo il pranzo della Vigilia dell'Immacolata. Saranno presenti all'accensione il sindaco Michele Sollecito e l'assessora comunale alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, che ha fortemente voluto questo evento.Nella giornata del 7 dicembre, però, il programma "Natale al Centro" prevede in mattinata i "Panzerotti Games" a cura de La Plancia Piena, in piazza Umberto I.