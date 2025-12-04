Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Vita di città

L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre

Sarà l'avvio ufficiale del cartellone comunale

Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025
Nelle prossime ore sarà reso noto il cartellone di eventi natalizi varato dal Comune di Giovinazzo, ma un appuntamento è stato fissato con certezza: domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 19.00, ci sarà la cerimonia di accensione del grande Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II (in foto quello realizzato nel 2024 da I Monelli di Cesare Mongelli).

Un appuntamento preceduto da musica e spettacolo ed a cui parteciperanno il sindaco Michele Sollecito e l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli. L'intero programma di festeggiamenti denominato "Natale al centro" inizierà in realtà venerdì 5 dicembre e si chiuderà il 7 gennaio 2026.
  • Albero di Natale
  • Natale al Centro
