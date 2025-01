La Befana a Giovinazzo è arrivata sui trampoli

Lavien di notte, anzi veniva di notte. Perché a Giovinazzo è arrivata nel pieno della mattinata di lunedì 6 gennaio ed è arrivata nientemeno che, accompagnata da tanta musica.Successo tra le famiglie ed i piccoli per l'evento organizzato da Chiamata di Scena in collaborazione con la Scuola di Musica "Filippo Cortese", nonché con Mary Poppins Cartolibreria e Saltoincanto. Si è trattato di una degna conclusione del cartellonevarato dall'amministrazione comunale, partito il 7 dicembre scorso.Dopo essere stata in Villa Comunale "Giuseppe Palombella", la vecchina che porta doni è giunta in piazza Vittorio Emanuele II, "scortata" da ali di ragazzine e ragazzini festanti. Il suo ingresso è stato trionfale, accompagnato dall'Orchestra di Fiati della "Filippo Cortese", da giocolieri e finanche da tantissime bolle di sapone.Ed in tanti, tra i più grandi, hanno avuto gli occhi lucidi ripensando a quando si era piccoli e si aspettava questa giornata di festa che ha sempre l'odore intenso di casa, delle famiglie di un tempo. Certo, unasui trampoli l'avevano vista in pochi, ma anche lei si adegua ai tempi che cambiano.