Maiora pubblica il suo VI report di sostenibilità: forte impulso alla crescita e al valore delle persone

, tutela dell'e delle, attraverso il continuo miglioramento di una struttura solida e resiliente. Sono questi gli asset principali con i quali, azienda operante nei canali retail e Cash & Carry in sette Regioni con le insegneha pubblicato il suo, riflettendo il proprio impegno costante in materia.In tal modo, l'azienda ha rendicontato conobiettivi e traguardi raggiunti nel 2023 in ambito sociale, ambientale ed economico, tracciando le linee guida del proprio percorso di crescita nelle aree di interesse.Il documento redatto su base volontaria, è diviso in 7 capitoli, dedicati allae aidi Maiora, per poi toccare tutti gli ambiti di sostenibilità, a cominciare dalla, passando al, allaed alla, fino ad arrivare all'ed al ruolo nei confronti dellae delQuesta sesta edizione presenta una, che ha sfruttato tutti i possibili canali di dialogo per scambiare le informazioni più rilevanti sugli impatti generati dall'attività di impresa di Maiora, con 10 categorie di stakeholders interessate.Inoltre, il, ovvero il settimo, relativo all'anno 2024, recepiràdi un anno iprevisti dalla direttiva europea Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), che entreranno in vigore dal 2026 per le imprese di grandi dimensioni. Questa scelta conferma la volontà di Maiora di restare costantemente al passo con le sfide moderne, con quelle orientate al futuro e ad un miglioramento esponenziale, testimoniato dal recente passaggio a. La nuova rendicontazione rafforza gli obblighi nella rendicontazione di sostenibilità ed enfatizza in particolare il principio di doppia materialità, che mira a garantire una, promuovendo trasparenza e reportistica su entrambi gli aspetti della materialità, finanziaria ed esterna.La, 529 nel 2023, ha vissuto un importante processo diall'insegna della sostenibilità e dell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia che hanno garantito l'ed elevati standard di sicurezza e affidabilità. Grazie a questi importanti investimenti, si è registrata una, grazie all'installazione di impianti fotovoltaici per una potenza totale di 700 Kwp, e unaconferite rispetto al 2022. Anche l'approvvigionamento delle materie prime è una delle peculiarità della catena di controllo, per garantire al consumatore l'acquisto di prodotti di elevata qualità. La rete conta su oltree il 45% è localizzato nelle regioni in cui Maiora sviluppa la propria rete. Inoltre, sono stati 200 gli audit di igiene e qualità svolti durante l'anno, atti a garantire il rispetto degli standard di sicurezza.Il rispetto per il territorio passa anche dal sostegno a lodevoli iniziative finalizzate alla salvaguardia dei luoghi: tra queste, Maiora non ha fatto mancare il proprio contributo al, collaborando come sponsor alla campagna, con l'intento disul valore dell'ambiente e del patrimonio artistico e storico italiano e raccogliendo fondi per le attività di tutela e valorizzazione dei beni.Maiora è fortemente impegnata sul fronte della sostenibilità, nel rispetto costante dei suoi collaboratori e collaboratrici, dei suoi clienti e della comunità, offrendo un'alta qualità del suo servizio e mostrando particolare. Con l'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale nel rispetto della comunità locale e dell'ambiente, Maiora ha adeguato la propria visione e i propri obiettivi a medio-lungo periodo a quelli dell'. Da un'analisi approfondita è emerso che, dei 17(SDGs) e dei sotto-obiettivi adattabili al proprio modello imprenditoriale,in integrazione al business e applicabili a tutti gli anelli della catena del valore.Un capitolo importante del Report di Sostenibilità è dedicato alle persone. Al 31 dicembre 2023 Maiora ha all'attivooccupate in organico, con un incremento delrispetto al 2022, di cui circa il 40% costituito da donne. Una popolazione aziendale numerosa e variegata, nei confronti della quale Maioraattraverso le attività di formazione e sviluppo applicate a tutti i livelli organizzativi. Massima è l'attenzione allacoinvolte, privilegiando le opzioni che ne accrescano la, lae la, la possibilità di una conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, nonché il benessere lavorativo e relazionale., un importante attestato che certifica l'assenza di gap retributivo tra i collaboratori, donne e uomini, che a parità di qualifica svolgono uguali mansioni.Altro traguardo prestigioso è stato, assegnata dall'omonimo Top Employers Institute, titolo globale ufficiale che attesta le eccellenze aziendali nelle strategie HR. Questo riconoscimento viene rilasciato in seguito ad un'analisi approfondita delle, nel caso in cui soddisfino glirichiesti in sei aree chiave in ambito HR.Infine il coinvolgimento attivo dei dipendenti, attraverso la, è uno dei pilastri principali della gestione del tema salute e sicurezza. Nel 2023, le ore di formazione erogate in ambito della salute e sicurezza hanno registrato un sensibile incremento rispetto all'anno precedente, arrivando ad«Il nostro sesto Report di Sostenibilità – ha spiegato, Consigliere di Amministrazione con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversity - riflette l'impegno costante di un'azienda che, partendo da una solida tradizione familiare, guida la sua organizzazione in modo equo, etico ed ecologicamente responsabile. II 2023 è stato un anno importante sotto molteplici punti di vista, caratterizzato da non poche criticità. Nonostante lo scenario macroeconomico complesso, abbiamo consolidato e accresciuto la nostra presenza nel Centro-Sud, ampliando la rete vendita con l'apertura di nuovi negozi di proprietà e tantissime nuove affiliazioni. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito al conseguimento di questi traguardi, raggiungendo risultati economici positivi in un clima aziendale stimolante e inclusivo».