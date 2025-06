"Picche rosse e fiori neri": un altro grande successo targato Mediaone Academy

, la business unit didedicata alla formazione manageriale, ha organizzato ieri con successo al Circolo Tennis Barletta il workshop dal titolo, un percorso formativo che ha saputo coniugare cultura cinematografica, neuroscienze e applicazioni strategiche nel business.Il titolo prende spunto dalla scena madre del film cult(2002), diretto dae prodotto da, in cui una semplice sequenza di carte si trasforma in una profonda riflessione sul potere delle convinzioni e sulla percezione della realtà.si è sviluppato attorno al tema del(pregiudizio di conferma), uno dei più insidiosi meccanismi mentali che influenzano le decisioni, sia personali che aziendali. Attraverso la visione guidata della scena cinematografica e l'analisi di, i partecipanti hanno potuto confrontarsi con dinamiche decisionali distorte da preconcetti, automatismi cognitivi e trappole logiche., Presidente di, ha commentato: "Con Mediaone Academy non offriamo solo formazione, ma esperienze trasformative. 'Picche rosse e fiori neri' è un perfetto esempio di come una narrazione ben costruita possa diventare uno strumento potente per riflettere sulle dinamiche mentali che limitano il pensiero strategico. Oggi, più che mai, le imprese hanno bisogno di leader capaci di riconoscere i propri bias e superare i vincoli invisibili che frenano l'innovazione."Il workshop ha coinvolto manager, professionisti e imprenditori in una sessione interattiva di, facilitata da coach esperti e formatori certificati. Ogni partecipante ha potuto testare in prima persona l'impatto dei propri schemi cognitivi sulle decisioni strategiche, con un approccio pratico, dinamico e ad alto coinvolgimento emotivo.Il progetto rientra in un ciclo di eventi formativi ad alto valore aggiunto, con cuisi propone di, rafforzare le competenze trasversali e coltivare un pensiero critico e flessibile, adatto ai tempi complessi e in continua evoluzione in cui le aziende operano.