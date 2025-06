Fertilità e salute riproduttiva: il Centro Medico Momò Fertilife amplia l’offerta

Indirizzo - Via Cala dell'Arciprete n. 2 – Bisceglie

Telefono - 080-3962313

Indirizzo email - info@momofertilife.it

Sito web - www.momofertilife.it

Il Centro Medico Momò Fertilife di Bisceglie si conferma una realtà d'eccellenza per la medicina della fertilità nel sud Italia, grazie a un'offerta sempre più completa, innovativa e ora anche accessibile attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.L'attivazione della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale consente, infatti, di accedere a percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in convenzione con la garanzia di un trattamento di alta qualità, basato su protocolli clinici aggiornati, attenzione al paziente e tecnologie all'avanguardia.Il centro è autorizzato per l'erogazione di trattamenti di PMA di primo e secondo livello, come l'inseminazione intrauterina, la fecondazione in vitro (FIVET) e la microiniezione intracitoplasmatica (ICSI). Inoltre, offre servizi di crioconservazione di gameti ed embrioni, diagnosi pre-impianto e procedure di fecondazione eterologa, sia con gameti maschili che femminili.L'approccio del Centro Momò Fertilife è multidisciplinare: ogni coppia viene seguita da un'équipe di specialisti che garantisce un'assistenza personalizzata in ogni fase del percorso, dalla diagnosi alla terapia.A rafforzare ulteriormente l'offerta sono i nuovi ambulatori per il benessere riproduttivo, con servizi di endocrinologia, urologia (comprensiva di visite ed ecografie) e flussometria urinaria per la valutazione di disturbi delle vie urinarie.Situato in una posizione strategica, il Centro è facilmente raggiungibile da tutte le province pugliesi.Per maggiori informazioni o per prenotare una consulenza, è possibile contattare: