Credipass Hero
Credipass Hero
Speciale

A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia

L'incontro dello scorso 10 settembre nella cornice di Villa Romanazzi

Giovinazzo - giovedì 18 settembre 2025 17.27 Sponsorizzato
Lo scorso 10 settembre, nella cornice di Villa Romanazzi a Bari, si è tenuto l'evento nazionale "Credipass Hero", che ha visto la partecipazione di promotori creditizi provenienti da ogni parte d'Italia.

L'incontro non è stato un semplice appuntamento aziendale, ma un'occasione per raccontare esperienze, confrontarsi e riflettere sulle sfide affrontate e sui traguardi raggiunti in un settore, quello della mediazione creditizia, in costante evoluzione. Per la prima volta, l'evento si è svolto nel capoluogo pugliese, una scelta significativa: la Puglia, infatti, si è distinta negli ultimi anni per performance di rilievo, nonostante le difficoltà e le incertezze del contesto economico.

Durante la giornata, al centro dell'attenzione sono state le storie professionali e personali di chi opera ogni giorno al fianco di famiglie e imprese, in un mercato sempre più esigente, dove flessibilità e competenze sono fondamentali.

Alessandro Stabile, direttore commerciale di Credipass per Puglia e Campania, ha messo in evidenza l'importanza del gioco di squadra: «I risultati ottenuti in territori complessi come il nostro sono il frutto del sacrificio e della professionalità di ogni singolo componente della rete. La visione dinamica che stiamo portando avanti, insieme a investimenti mirati in risorse e strumenti tecnologici, ci consente di rispondere meglio alle esigenze di un mercato in continuo fermento».

Tra gli ospiti, anche Mauro Baldassin, amministratore delegato di Credipass, che ha evidenziato quanto siano fondamentali momenti di condivisione come questo, per affrontare con maggiore consapevolezza e fiducia le sfide future.

Nel corso dell'evento sono stati affrontati i principali cambiamenti che stanno interessando il mondo della mediazione creditizia: dall'adozione dell'intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei clienti, alle nuove modalità di intermediazione che rendono più semplice l'accesso a mutui e finanziamenti per le famiglie, fino alle collaborazioni con le agenzie immobiliari per offrire servizi integrati.

"Credipass Hero" si è concluso con un messaggio forte: quello del mediatore creditizio non è solo un mestiere, ma una responsabilità sociale. Accompagnare le famiglie nelle loro decisioni economiche più rilevanti significa anche costruire reti professionali solide e comunità inclusive.
  • Aziende
IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni
18 settembre 2025 IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni
Divieto di cellulari a scuola, la contrarietà degli psicologi
18 settembre 2025 Divieto di cellulari a scuola, la contrarietà degli psicologi
Altri contenuti a tema
Mediaone Italia rafforza la propria presenza sul mercato nazionale: nasce ufficialmente Mediaone Academy Mediaone Italia rafforza la propria presenza sul mercato nazionale: nasce ufficialmente Mediaone Academy Dopo un periodo di sperimentazione e il riscontro molto positivo la struttura parte con un’offerta formativa mirata
Fertilità e salute riproduttiva: il Centro Medico Momò Fertilife amplia l’offerta Fertilità e salute riproduttiva: il Centro Medico Momò Fertilife amplia l’offerta Attivati i trattamenti PMA in convenzione con il SSN
Maldarizzi Automotive tra i Best 100 Quality Dealers Europe 2025: l’eccellenza italiana secondo Stellantis Maldarizzi Automotive tra i Best 100 Quality Dealers Europe 2025: l’eccellenza italiana secondo Stellantis Il premio "Miglior Net Promoter Score Sales 2024" valorizza un modello organizzativo efficace e condiviso
A Bari arriva la prima Private Sale del lusso: dal 19 al 29 giugno, sconti fino all’80% sui brand più prestigiosi A Bari arriva la prima Private Sale del lusso: dal 19 al 29 giugno, sconti fino all’80% sui brand più prestigiosi L'ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il giorno e la fascia oraria preferita
"Picche rosse e fiori neri": un altro grande successo targato Mediaone Academy "Picche rosse e fiori neri": un altro grande successo targato Mediaone Academy Lapalombella: «Non offriamo solo formazione, ma esperienze trasformative»
Rinnovato il mandato di Pippo Cannillo (A.D. Maiora SpA SB) nel Board di SPAR International Rinnovato il mandato di Pippo Cannillo (A.D. Maiora SpA SB) nel Board di SPAR International Nuovo triennio nel segno della continuità e della visione strategica condivisa con la rete della grande famiglia di SPAR International
Export pugliese, la parola d’ordine è internazionalizzare. Se n'è parlato con "Hey Sud" Export pugliese, la parola d’ordine è internazionalizzare. Se n'è parlato con "Hey Sud" Focus sui dazi e minacce all'economia globale: necessario un cambio di rotta e strategie forti
Mediaone Italia accelera: il 29 maggio Career Day dedicato alla finanza agevolata Mediaone Italia accelera: il 29 maggio Career Day dedicato alla finanza agevolata Savino Lapalombella: “L’apparato agevolativo è la chiave per lo sviluppo del Mezzogiorno”
Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
18 settembre 2025 Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
I numeri del cartellone "Giovinazzo Estate 2025 "
17 settembre 2025 I numeri del cartellone "Giovinazzo Estate 2025"
IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi
17 settembre 2025 IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
16 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
16 settembre 2025 Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata
16 settembre 2025 Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.