Convenzioni e agevolazioni: le opportunità concrete offerte da Ortopedia Medical
Supporto quotidiano per chi ha bisogno di ausili, terapie e dispositivi medici. Anche con esenzioni al 100%
Al servizio delle persone, a 360 gradi: l'Ortopedia Medical è oggi un punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e innovative nel campo dell'ortopedia e della riabilitazione. Non è soltanto un negozio specializzato, ma una vera e propria officina ortopedica certificata, dotata di tecnologie avanzate e convenzionata con ASL e INAIL.
Molti non sanno che è possibile accedere a protesi, carrozzine (anche elettroniche), deambulatori, plantari su misura e dispositivi terapeutici usufruendo di esenzioni fino al 100%, a seconda della propria situazione sanitaria o del livello di invalidità.
È sufficiente un riconoscimento di invalidità superiore al 33% per accedere alla fornitura in convenzione. Nel caso di disturbi legati all'appoggio plantare, nei bambini, non è nemmeno richiesto un limite ISEE: un'opportunità concreta che permette a tante persone di ricevere supporto senza costi aggiuntivi.
Ortopedia Medical offre una formula flessibile e adatta a tutte le esigenze:
Tra i dispositivi più richiesti rientrano quelli per la magnetoterapia e l'elettroterapia, disponibili sia in vendita sia a noleggio.
Ortopedia Medical non si limita a fornire dispositivi: offre un accompagnamento completo, dalla consulenza iniziale fino al supporto post-fornitura.
Il team, formato da personale qualificato, assicura:
Per maggiori informazioni
Ortopedia Medical
Sede di Molfetta - via Papa Giovanni Paolo II 22/A
Telefono 0809670024
Contatto Whatsapp 3451561855
www.ortopediamedical.it
info@ortopediamedical.it
Convenzioni e agevolazioni: diritti poco conosciuti
Una triplice possibilità: acquisto, noleggio o fornitura tramite enti
- acquisto diretto, per chi desidera possedere subito il dispositivo;
- noleggio, ideale in caso di terapie temporanee o necessità di breve durata;
- fornitura tramite ASL e INAIL, con gestione completa delle pratiche burocratiche.
Magnetoterapia ed elettroterapia: la tecnologia al servizio della cura
- La magnetoterapia sfrutta i campi elettromagnetici pulsati (CEMP) ed è particolarmente indicata nei ritardi di consolidamento osseo dopo frattura, ma trova applicazione anche in altre patologie muscolo-scheletriche.
- L'elettroterapia è invece utile per il controllo del dolore e per la stimolazione neuromuscolare, favorendo il recupero funzionale.
Un supporto concreto dalla diagnosi alla terapia
- valutazioni tecniche mirate,
- assistenza nella scelta dell'ausilio più adatto,
- gestione delle pratiche con enti pubblici,
- continuità nel percorso di cura.
