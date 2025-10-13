Medical
Speciale

Convenzioni e agevolazioni: le opportunità concrete offerte da Ortopedia Medical

Supporto quotidiano per chi ha bisogno di ausili, terapie e dispositivi medici. Anche con esenzioni al 100%

Giovinazzo - lunedì 13 ottobre 2025
Al servizio delle persone, a 360 gradi: l'Ortopedia Medical è oggi un punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e innovative nel campo dell'ortopedia e della riabilitazione. Non è soltanto un negozio specializzato, ma una vera e propria officina ortopedica certificata, dotata di tecnologie avanzate e convenzionata con ASL e INAIL.

Convenzioni e agevolazioni: diritti poco conosciuti


Molti non sanno che è possibile accedere a protesi, carrozzine (anche elettroniche), deambulatori, plantari su misura e dispositivi terapeutici usufruendo di esenzioni fino al 100%, a seconda della propria situazione sanitaria o del livello di invalidità.

È sufficiente un riconoscimento di invalidità superiore al 33% per accedere alla fornitura in convenzione. Nel caso di disturbi legati all'appoggio plantare, nei bambini, non è nemmeno richiesto un limite ISEE: un'opportunità concreta che permette a tante persone di ricevere supporto senza costi aggiuntivi.

Una triplice possibilità: acquisto, noleggio o fornitura tramite enti


Ortopedia Medical offre una formula flessibile e adatta a tutte le esigenze:
  • acquisto diretto, per chi desidera possedere subito il dispositivo;
  • noleggio, ideale in caso di terapie temporanee o necessità di breve durata;
  • fornitura tramite ASL e INAIL, con gestione completa delle pratiche burocratiche.
Questa triplice modalità rappresenta un grande vantaggio per chi affronta percorsi di riabilitazione o ha bisogno di ausili continuativi in modo sostenibile.

Magnetoterapia ed elettroterapia: la tecnologia al servizio della cura


Tra i dispositivi più richiesti rientrano quelli per la magnetoterapia e l'elettroterapia, disponibili sia in vendita sia a noleggio.
  • La magnetoterapia sfrutta i campi elettromagnetici pulsati (CEMP) ed è particolarmente indicata nei ritardi di consolidamento osseo dopo frattura, ma trova applicazione anche in altre patologie muscolo-scheletriche.
  • L'elettroterapia è invece utile per il controllo del dolore e per la stimolazione neuromuscolare, favorendo il recupero funzionale.

Un supporto concreto dalla diagnosi alla terapia


Ortopedia Medical non si limita a fornire dispositivi: offre un accompagnamento completo, dalla consulenza iniziale fino al supporto post-fornitura.

Il team, formato da personale qualificato, assicura:
  • valutazioni tecniche mirate,
  • assistenza nella scelta dell'ausilio più adatto,
  • gestione delle pratiche con enti pubblici,
  • continuità nel percorso di cura.
Grazie a questo approccio, tanti pazienti hanno potuto scoprire e ottenere diritti e agevolazioni spesso poco conosciuti, migliorando concretamente la qualità della propria vita.

Per maggiori informazioni
Ortopedia Medical
Sede di Molfetta - via Papa Giovanni Paolo II 22/A
Telefono 0809670024
Contatto Whatsapp 3451561855
www.ortopediamedical.it
info@ortopediamedical.it
