Maldarizzi Automotive tra i Best 100 Quality Dealers Europe 2025: l’eccellenza italiana secondo Stellantis

Maldarizzi Automotive entra a pieno titolo tra i Best 100 Quality Dealers Europe 2025, il riconoscimento conferito da Stellantis ai concessionari che si distinguono in Europa per qualità del servizio, gestione del cliente e rigore nei processi operativi.Un risultato di grande rilievo, che vede Maldarizzi Automotive tra i pochi dealer italiani premiati a livello continentale. Una conferma che l'eccellenza non dipende dalla dimensione dell'azienda, ma da un approccio fondato su metodo, visione strategica e cultura della relazione con il cliente.Il premio "Miglior Net Promoter Score Sales 2024" valorizza un modello organizzativo efficace e condiviso, basato sull'applicazione coerente dei processi della casa madre e sul costante lavoro di monitoraggio e miglioramento svolto dai team interni e dai supervisori. Alla base, un principio semplice ma fondamentale: trattare ogni cliente con la stessa cura che vorremmo ricevere noi stessi."Se vuoi, puoi. Oltre il 90% dei nostri clienti ha espresso valutazioni positive: è questo il nostro vero capitale", ha dichiarato Sante Carlucci, Co-CEO di Maldarizzi Automotive, durante la premiazione.Il riconoscimento è stato accompagnato anche dal plauso della dirigenza Stellantis."Nel 2024 vi siete distinti per l'attenzione al cliente lungo tutto il processo di acquisto. Trasparenza, cura e qualità fanno di voi un punto di riferimento per l'intera rete italiana", hanno affermato Antonella Bruno, Italy Managing Director, ed Elisabetta D'Angelo, Italy CX Director, annunciando ufficialmente l'ingresso di Maldarizzi nel prestigioso Club of Excellence.Un risultato che diventa oggi motivo d'orgoglio per tutta l'organizzazione e una leva concreta per rafforzare la promessa fatta ogni giorno a chi entra nei saloni Maldarizzi Automotive: offrire qualità, affidabilità e attenzione autentica in ogni fase del percorso d'acquisto e assistenza.