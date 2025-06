Madonna delle Grazie, un'estemporanea tra Cala Porto e via Marina

La sacra effigie disarà rappresentata nel corso dellche si terrà0 nella zona compresa tra piazza Porto, cala Porto e Via Marina.L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata inserita nel programma dei festeggiamenti varato dall'omonima associazione in stretta collaborazione con l'associazione culturale Grazie Eventi in onore delladella quale in questi giorni sono in corso i solenni festeggiamenti. I protagonisti dell'Estemporanea di Arte, patrocinata dalla Città di Giovinazzo, saranno trenta studenti delle classi di 2^ e di 3^ dellcon sede a Molfetta.Il talento artistico dei nostri giovani studenti, alcuni dei quali originari di Giovinazzo, emergerà da questa interessante occasione d'incontro con l'arte vissuta in Estemporanea. Gli studenti- artisti, accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente, Maria Rosaria Pugliese, che seguirà l'evento, si collocheranno nelle locations individuate: piazza porto, cala porto e via Marina. Si tratterà di una vera e propria "prova d'artista" che spazierà tra i molteplici linguaggi e differenti stili oltre che tecniche artistiche.In occasione dei festeggiamenti del, l'organizzazione ha curato l'aspetto religioso e devozionale e, vista la bellezza di questo evento intriso di arte, ha dedicato spazio ad arte e cultura che affondano le radici nella storia e tradizione della festa, vissuta sin dai tempi passati, nella nostra città. La collaborazione che è stata messa in campo tra l' istituto scolastico situato nel territorio limitrofo e l'associazione Grazie Eventi, che cura la festa in onore della Madonna delle Grazie, è stata ricca di sinergia.Per l'occasione l'organizzazione ringrazia gli artistiper aver messo a disposizione i loro cavalletti degli studenti del Liceo Artistico. Gli studenti saranno intenti a creare la loro opera sino alle ore 13.00. Dopo una pausa potranno proseguire il lavoro intrapreso per giungere al completamento delle opere che, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 circa, verranno esposte in mostra intorno alla Fontana dei Tritoni nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Alla mostra farà seguito il momento di consegna degli attestati agli studenti. Questo spazio a cura del gruppo organizzativo dell' Associazione Grazie Eventi, della preside Maria Rosaria Pugliese e dei docenti dell'istituto scolastico- Liceo Artistico "Mons. A. Bello" si svolgerà sul palco allestito in piazza, prima del concerto.«Abbiamo voluto dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi nelle differenti, personali e originali forme di arte che, in questo caso, valorizzeranno il territorio cittadino con le sue bellezze paesaggistiche unitamente alla sacra effige della Madonna delle Grazie», ci fanno sapere dall'associazione Grazie Eventi.Inoltre, ci hanno detto che in occasione dei 160° anni dell' Associazione Madonna delle Grazie si sono svolte nei giorni scorsi le visite guidate ai siti connessi alla stessa festività tra cui la Chiesa di San Lorenzo, la sala San Felice, ex antica chiesa situata nell'omonima piazza del centro storico, Palazzo Marziani e la Cattedrale. Le visite guidate si sono svolte a cura degli studenti del Liceo Classico M. Spinelli e hanno coinvolto positivamente molti visitatori che hanno espresso positivo riscontro sull'esperienza vissuta.Il percorso guidato terminava con la visita alla mostra "160 Anni di Grazie" allestita nella Cripta della Concattedrale Santa Maria Assunta. L' Estemporanea di Arte, che si terrà oggi 6 giugno, si può seguire girando tra le locations che abbiamo indicato e visitando la mostra che sarà allestita nel pomeriggio. Gli appassionati di arte potranno ammirare il talento a tutto tondo degli studenti: la cittadinanza è invitata.