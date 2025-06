Giovinazzo in festa per la Madonna delle Grazie: stasera la processione

Domenica 8 giugno - Festa in onore di Maria SS delle Grazie

È una delle feste più sentite a Giovinazzo e sta riprendendo quota dopo qualche anno di appannamento grazie all'impegno dei membri della Pia Associazione di Maria SS delle Grazie che quest'anno ha compiuto i suoi 160 anni di attività.Città in festa quest'oggi, 8 giugno, per la Madonna delle Grazie, di fatto la festa religiosa che apre l'estate e che fa da preludio alle altre feste, di quartiere e parrocchiali, che arriveranno sino a quella patronale agostana in onore di Maria SS di Corsignano.Questa sera, alle 18.30 ci sarà la solenne celebrazione officiata da padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Quindi, a seguire, la processione per le vie della città.Sotto il nostro scritto riportiamo il programma intero e l'itinerario che la sacra effigie percorrerà.Ore 8.00 - Diana mattutina.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 18.00 - Santo Rosario.Ore 18.30 - Santa Messa ed a seguire la processione della Sacra Effigie per le vie della città.Questo l'itinerario: