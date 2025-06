A Giovinazzo la processione dell'effigie della Madonna delle Grazie - FOTO

42 foto In migliaia per le strade di Giovinazzo per la Madonna delle Grazie - FOTO

Lo sguardo in alto, a rivolgere preghiere per alleviare quelle pene che si nascondono bene in fondo al cuore di ciascun fedeli. I canti, gli abiti delle confraternite, le litanie ripetute, la musica e le luminarie.Si è conclusa ieri sera, domenica 8 giugno, la Festa patronale in onore di, organizzata dalla Pia Associazione omonima, che quest'anno compieLa processione della sacra effigie ha preso il via dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta al tramonto, un quadro suggestivo a far da cornice al momento che segna a Giovinazzo l'inizio del periodo delle grandi feste estive. Quest'anno concomitante con la domenica di Pentecoste, momento centrale del calendario liturgico della Chiesa Cattolica.I momenti salienti della processione sono stati sicuramente i passaggi, con l'inno cantato dalla consorelle della Pia Associazione, il ritorno il piazza Vittorio Emanuele II tra migliaia di fedeli ed il rientro nella chiesetta di San Lorenzo, momento che vi proponiamo sotto il nostro articolo. Noi ve la raccontiamo questa festa di popolo, una processione attesissima, attraverso i nostri scatti.