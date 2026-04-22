Madonna delle Grazie. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Madonna delle Grazie. Foto Gianluca Battista
Religioni

Madonna delle Grazie, domenica 26 aprile la traslazione dell'effigie a Giovinazzo

Breve processione prevista al pomeriggio dalla chiesetta di San Lorenzo

Giovinazzo - mercoledì 22 aprile 2026
Inizierà ufficialmente domenica 26 aprile il mese mariano a Giovinazzo, per poi concludersi il prossimo 31 maggio.
Nella giornata in cui monsignor Domenico Basile prenderà possesso della cattedra giovinazzese, con la celebrazione eucaristica mattutina alle 11.00 nella Concattedrale, inizieranno anche i festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie.
La pia associazione ed il Comitato che curano l'organizzazione della festa, sotto la guida spirituale della Parrocchia di Santa Maria Assunta, ha previsto la traslazione dell'effigie della Vergine dalla chiesetta di San Lorenzo in via Gelso, sino alla Cattedrale.

L'ITINERARIO E GLI APPUNTAMENTI LITURGICI
Si parte alle 18.00 secondo il seguente itinerario: uscita dalla chiesa di San Lorenzo, poi via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, quindi passaggio in piazza Vittorio Emanuele II dalla "Porta Nuova". Poi l'effigie sarà condotta in Cattedrale da piazza Umberto I, via Galdi e via Cattedrale.
Alle ore 19.30 è prevista la Santa Messa officiata dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo.
Lunedì 27 aprile è invece previsto alle 18.30 il Santo Rosario in Concattedrale, quindi alle 19.00 la Santa Messa e la preghiera alla Vergine SS delle Grazie nell'ultimo lunedì del mese.
Nei prossimi giorni vi forniremo, passo dopo passo, l'intero programma mariano a maggio.
  • Madonna delle Grazie
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