Madonna delle Grazie, il programma completo del fine settimana

IL PROGRAMMA

Si completeranno in questo fine settimana i festeggiamenti in onore dellamolto sentiti a Giovinazzo. Nelle scorse giornate in piazza Vittorio Emanuele II sono state montate le luminarie e questa sera, 6 giugno, si terrà il Gran Concerto Musicale a cura dell'I.C. "Scardigno-Savio". Un altro appuntamento musicale è quindi previsto per sabato 7 giugno a partire dalle 21.00. Domenica, 8 giugno, si chiudono i festeggiamenti con la processione a partire dalle 19.30.Per non farvi perdere nulla, vi riproponiamo il programma popolare e liturgico varato dal Comitato Festa Madonna delle Grazie e da Grazieventi, sotto la guida spirituale di padre Francesco Depalo.Ore 20.30 - Piazza Vittorio Emanuele IIGran Concerto Musicale a cura dell'I.C. "Scardigno-Savio" .Ore 21.00 - Piazza Vittorio Emanuele IILa festa più divertente d'Italia - Tormentoni dagli anni '80 ad oggiDj set, vocalist, animazione e gadgetOre 8.00 - Diana mattutina.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 18.00 - Santo Rosario.Ore 18.30 - Santa Messa ed a seguire la processione della Sacra Effigie per le vie della città. Questo l'itinerario: Concattedrale, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II. Poi il rientro da piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli e quindi in via Gelso sino alla chiesetta di San Lorenzo.