Estemporanea d'Arte, la Madonna delle Grazie di Giovinazzo secondo gli studenti del "Mons. Bello"

Estemporanea d'arte per la Madonna delle Grazie

Nell'intensa e calda giornata di venerdì 6 giugno si è svolta la seconda edizione dell'organizzata dall'Associazione Grazie Eventi in collaborazione conL'iniziativa, a cura di Marzia Morva, è stata inserita nel programma dei festeggiamenti in onore dellanell'ambito dei solenni festeggiamenti. L'idea di mettere in campo l'arte, vista con gli occhi degli studenti di un istituto collocato nel territorio limitrofo, è stata promossa già due anni fa daprecedente presidente dell'allora comitato organizzatore ed è stata ben accolta dal nuovo direttivo guidato dae dal vice presidente Francesco Mastropasqua che hanno coordinato tutto il da farsi.All'opera con estro e originalità, nelle luoghi individuati tra cala Porto, piazza Porto e via Marina, circa trenta talentuosi studenti delle classi di 2^ e di 3^ dell'istituto scolastico, guidato dalla presideLa loro creatività si è lasciata ispirare dall'effigie della Madonna delle Grazie, inserita nei luoghi, nella bellezza paesaggistica e storica della nostra amata città. Il talento artistico è stato quindi espresso con l'utilizzo di svariate tecniche: pastelli ad acquerello, pantoni, acrilici, acquerelli, matite grasse (matita grigia che da effetto chiaroscurale ndr) e matite acquerellabili. Il risultato, di una bellezza unica, è emerso dalla mostra allestita attorno alla fontana dei tritoni che domina nella bellezza di piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.All'esposizione dei lavori creati dagli studenti e studentesse, alcune originarie di Giovinazzo, mostra apprezzata da visitatori e turisti, ha fatto seguito il momento di consegna degli attestati di merito alla presenza dei genitori dei bravi studenti. Lo spazio finale riservato ai saluti si è svolto sul palco allestito in piazza, dove era già pronta l'orchestra degli studenti dell'Istituto Comprensivo a indirizzo musicale, "R. Scardigno- S. D. Savio" che di lì a poco avrebbe tenuto il suo concerto.La parola è stata quindi data a Marzia Morva, insegnante e giornalista, per la presentazione dell'evento artistico, e poi di seguito al presidente Giuseppe Amoia, alla preside Maria Rosaria Pugliese e ai docenti Giovanni Di Liddo e Maria de Gennaro.I docenti hanno tracciato un bilancio positivo sull'iniziativa svoltasi nell'arco della giornata, ponendo risalto al lavoro di gruppo, alla condivisione degli spazi, alla collaborazione e alla formazione personale in campo artistico in quello che, per i futuri artisti, è stato l'ultimo giorno di frequenza a scuola per quest' anno scolastico. La preside, soddisfatta per la riuscita dell'estemporanea di Arte, ha sottolineato la bellezza di questo incontro con espressioni artistiche create in tempo reale, annunciando la sua disponibilità per ripetere l'iniziativa.