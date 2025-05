"160 anni di Grazie", la mostra nella cripta della Cattedrale di Giovinazzo

Powered by

"160 anni di Grazie". È questo il titolo della mostra voluta dalla Pia Associazione Maria SS delle Grazie per celebrare un importante traguardo di uno dei più longevi pii sodalizi cittadini.Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Vergine, questa sera, 24 maggio, sarà inaugurata la mostra nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Appuntamento alle ore 19.00.La mostra sarà visitabile stasera e domani, 25 maggio, dalle 19.00 alle 22.00. Poi riaprirà i battenti dal 1° al 5 giugno per cinque serate consecutive.