Le FOTO della traslazione dell'effigie di Maria SS delle Grazie

22 foto Traslazione Madonna delle Grazie 2026 Gianluca Battista

Domenica intensissima per la parrocchia di Santa Maria Assunta a Giovinazzo. Ieri mattina l'ingresso del Vescovo, Monsignor Domenico Basile, poi a sera laIntorno alle 18.00, i portatori hanno lasciato le rettoria per attraversare il centro storico, dove si sono radunati i fedeli, prima del passaggio tra centinaia di fedeli e curiosi da piazza Vittorio Emanuele II. Quindi l'arrivo nella Concattedrale da via Galdi e via Cattedrale, per iniziare un intensissimo mese mariano di maggio.La celebrazione eucaristica vespertina, alla presenza dell'Associazione Maria SS delle Grazie e del Comitato Madonna delle Grazie, ha segnato di fatto l'avvio di un articolato programma liturgico e popolare che culminerà con la processione del prossimo 31 maggio.Noi, come sovente accade, vi raccontiamo la traslazione attraverso una piccola galleria fotografica.