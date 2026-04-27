Madonna delle Grazie. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Madonna delle Grazie. Foto Gianluca Battista
Religioni

Le FOTO della traslazione dell'effigie di Maria SS delle Grazie

Ieri sera il rito che di fatto apre il mese mariano a Giovinazzo

Giovinazzo - lunedì 27 aprile 2026
Domenica intensissima per la parrocchia di Santa Maria Assunta a Giovinazzo. Ieri mattina l'ingresso del Vescovo, Monsignor Domenico Basile, poi a sera la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie dalla chiesetta di San Lorenzo in via Gelso.

Intorno alle 18.00, i portatori hanno lasciato le rettoria per attraversare il centro storico, dove si sono radunati i fedeli, prima del passaggio tra centinaia di fedeli e curiosi da piazza Vittorio Emanuele II. Quindi l'arrivo nella Concattedrale da via Galdi e via Cattedrale, per iniziare un intensissimo mese mariano di maggio.

La celebrazione eucaristica vespertina, alla presenza dell'Associazione Maria SS delle Grazie e del Comitato Madonna delle Grazie, ha segnato di fatto l'avvio di un articolato programma liturgico e popolare che culminerà con la processione del prossimo 31 maggio.
Noi, come sovente accade, vi raccontiamo la traslazione attraverso una piccola galleria fotografica.
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Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026Traslazione Madonna delle Grazie 2026
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