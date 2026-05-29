Conversazioni dal mare
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Eventi e cultura

Decennale "Conversazioni dal Mare", lo spot del sindaco di Giovinazzo - VIDEO

I particolari della rassegna saranno resi noti nelle prossime giornate

Giovinazzo - venerdì 29 maggio 2026
Per il terzo anno consecutivo, dopo la partenza molfettese, "Conversazioni dal Mare" è divenuto l'evento culturale di partenza dell'Estate Giovinazzese ed uno di quelli di punta. Una volontà ferma dell'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, supportata dal sindaco Michele Sollecito.

La volontà degli amministratori è quella di supportare la rassegna per il suo decennale con un impegno di spesa più cospicuo rispetto agli anni precedenti. Sotto il nostro scritto il "video-spot" del sindaco di Giovinazzo.

  • Conversazioni dal mare Giovinazzo
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