Sport e messaggio sociale all'IC "Bosco-Buonarroti"

Quest'oggi, venerdì 29 maggio, gli alunni dell'di Giovinazzo saranno protagonisti di una giornata all'insegna dell'attività fisica, della condivisione e del divertimento. Andrà infatti in scena l'ormai tradizionalededicata agli alunni e alle loro famiglie.L'edizione 2026 avrà come sloganun messaggio forte e attuale che accompagnerà tutte le attività della giornata, sottolineando il valore educativo dello sport come strumento di inclusione, amicizia e dialogo.L'iniziativa coinvolgerà bambini e ragazzi in numerose attività sportive, giochi di squadra e momenti ricreativi pensati per valorizzare i principi educativi dello sport: inclusione, rispetto, collaborazione e sana competizione.L'evento rappresenta anche un'importante occasione di incontro tra scuola, famiglie e comunità locale.L'appuntamento è fissato per questa mattina, sin dalle 8.30, nello spazio antistante il plesso della scuola "San Giovanni Bosco", nei pressi della Villa Comunale.Un'intera giornata per celebrare lo sport come strumento di crescita, socialità e benessere, nel segno della pace e dell'unione.