Madonna delle Grazie, il programma completo dal 24 maggio al 9 giugno

IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNATO

Si fanno sempre più intensi gli appuntamenti liturgici e popolari in programma nella Concattedrale di Santa Maria Assunta per la Madonna delle Grazie, in un anno particolare, in cui ricorrono i 160 anni della Pia Associazione Maria SS delle Grazie.Vi riproponiamo il calendario completo dal 24 maggio al 9 giugno.Ore 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Santa MessaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa MessaCripta Cattedrale - Mostra storico-artistica legata ai 160 anni della Pia Associazione Maria SS delle GrazieSi parte quindi il 24 maggio, con aperture previste anche il 25. Poi sei giorni di fila tra il 1° ed il 5 giugno, con possibilità di visita dalle 19.00 alle 22.00.Dalle 18.30 alle 20.00Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II - Visite guidate alla riscoperta dei luoghi del culto di Maria SS delle Grazie a Giovinazzo. A cura degli studenti del Liceo "Spinelli".Ore 19.00 - Santa Messa officiata da Mons. Vincenzo Turturro, Nunzio Apostolico in Paraguay.Ore 19.00 - Santa Messa con ingresso dei nuovi associati nella Pia Associazione di Maria SS delle Grazie.Ore 20.30 - Piazza Vittorio Emanuele IIGran Concerto Musicale a cura dell'I.C. "Scardigno-Savio" .Ore 21.00 - Piazza Vittorio Emanuele IILa festa più divertente d'Italia - Tormentoni dagli anni '80 ad oggiDj set, vocalist, animazione e gadgetOre 8.00 - Diana mattutina.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 18.00 - Santo Rosario.Ore 18.30 - Santa Messa ed a seguire la processione della Sacra Effigie per le vie della città. Questo l'itinerario: Concattedrale, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II. Poi il rientro da piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli e quindi in via Gelso sino alla chiesetta di San Lorenzo.L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 22.00 circa - Estrazione premi della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.Ore 22.30 - Fuochi pirotecnici sul molo di Levante.Nella Chiesa di San Lorenzo Giornata del ringraziamentoOre 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa.