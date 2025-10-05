In piazza le mele dell'AISM
Vita di città

Le mele AISM in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo

Banchetti sino alle 12.30 per la lotta alla Sclerosi Multipla

Giovinazzo - domenica 5 ottobre 2025 10.36
Mele AISM in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo sin dalle 9.30 di questa mattina, 5 ottobre, a conclusione di una tre giorni che ha visto l'associazione che lotta contro la Sclerosi Multipla in decine di piazze di tutta Italia.
I banchetti sono posizionati sotto Palazzo di Città ed i volontari saranno lieti di accogliervi sino alle 12.30 circa.

Una piccola donazione vi aiuterà a sostenere la ricerca ed a portare a casa un sacchetto di mele davvero buone, alimento sano che si può declinare in vari modi.
«La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale - si legge sul sito AISM -. Si tratta di una malattia complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un'aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi.
La sclerosi multipla è caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni».

Insieme si può vincere una lunghissima battaglia condotta da scienziati e medici che quotidianamente sostengono i pazienti e le loro famiglie. A Giovinazzo i volontari vi aspetto, sotto il porticato del Municipio. Un piccolo gesto non per gli altri, ma anche per voi stessi può cambiare il corso delle cose.
