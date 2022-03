I volontari AISM in piazza a Giovinazzo

Tornano in piazza Vittorio Emanuele II i volontari dell, l'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla. Domenica 6 marzo saranno sotto il porticato di Palazzo di Cittàper la vendita delle utilissime erbe aromatiche ed il ricavato andrà a sostenere la ricerca su una malattia che presenta ancora troppi lati non indagati. Le piantine saranno acquistabili con un semplice contributo di 10 euro.«Solitamente - spiegano dall'AISM - in questa occasione c'è la vendita delle gardenie e delle ortensie ma quest'anno l'AISM ha deciso di non "colorare" le piazze, bensì di "profumarle" in un periodo che, nostro malgrado, ci priva di poter respirare aria di libertà.La scelta delle piantine aromatiche non è stata casuale, infatti hanno più che mai il sapore della solidarietà e della rinascita, simboleggiano la salute e rappresentano la felicità, il buon auspicio e l'amore duraturo. Nei giorni 5, 6 e 8 marzo - continuano - l'AISM, con il supporto di altre associazioni come la Croce Rossa Italiana, scenderà in piazza per dare a tutti la possibilità di ricevere un mix composto da. La scelta sarà varia e va. Ce ne è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici e/o insaporire i piatti della nostra cucina».Le erbe aromatiche non sono solo belle e profumate, ma hanno anche ottime proprietà benefiche e, visto il periodo che stiamo vivendo, non ci sarebbe potuta essere un'idea migliore: il timo ha proprietà balsamiche, e antisettiche, mentre il timo aromatizzato al limone ha proprietà balsamiche, antisettiche ed antibatteriche ed è un ottimo rimedio contro asma, raffreddore, tosse e mal di testa; la salvia ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, digestive e cicatrizzanti; l'origano, grazie alle sue proprietà benefiche, può essere usato come analgesico, antisettico, tonico, antispasmodico, L'origano è molto usato anche per la formulazione di prodotti di bellezza (perché antiossidante e antisettico); la maggiorana ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, digestive, antispastiche, toniche, sedative, balsamiche e rilassanti; infine il rosmarino che ha proprietà tonico e stimolante generale, digestivo, diuretico, antireumatico, cicatrizzante su ferite e scottature, i preparati a base di rosmarino possono essere utilizzati anche a scopo blandamente antidepressivo. In aromaterapia il rosmarino è utilizzato per calmare l'ansia e aumentare la concentrazione.Il profumo della natura e tutti benefici che questa può donarci è il primo passo per sperare in un anno migliore, in un futuro più "sano", più gioioso e più fortunato di quello appena passato.«Sappiamo che con il COVID-19 - spiegano dall'AISM - non tutti potranno essere solidali come vorrebbero, ma non dobbiamo dimenticarci tutte le altre lotte contro cui combattiamo da anni, anche se con la pandemia abbiamo avuto modo di scoprire il valore della solidarietà, del volontariato, della sofferenza e dell'empatia e questo è il momento di mettere in pratica il nostro cambiamento interiore.Non bisogna mai dimenticare che, ora più di prima, "il poco di uno può essere molto insieme al poco di tutti"», è la conclusione più che condivisibile.Giovinazzo saprà fare la sua parte, nella mattinata dedicata alla grande marcia cittadina per pace in Ucraina.