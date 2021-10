Grande sostegno a Giovinazzo per la campagna delle mele AISM

Giovinazzo sa avere il cuore grande. Litiga, si divide spesso, ma quando conta batte un colpo.Ieri, domenica 3 ottobre, l'con l'iniziativa La Mela di AISM, ha raccolto fondi a favore della ricerca sulla malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. In piazza Vittorio Emanuele II c'erano come ogni anno i volontari giovinazzesi, uomini e donne di valore morale superiore alla media. Insieme all'Associazione Italiana Marinai d'Italia hanno venduto quasi tutti i sacchetti delleUn piccolo contributo per dare sostegno a ricercatori e medici per tentare nuove strade per contrastare una malattia che attualmente nel mondo interessa 2,8 milioni di persone, di cui 1.200.000 in Europa e circaL'AISM continuerà così a sostenre la ricerca sulle forme gravi della malattia e potrà portare avanti i progetti di assistenza a chi è affetto da sclerosi multipla, oltre a mettere in essere una lunga serie di attività sul territorio italiano al fine di supportare anche le famiglie.Insieme si può fare ancora qualcosa in queste ore donando al numero 45512 in vari modi: 2 euro tramite un sms da rete mobile o 5/10 euro chiamando da rete fissa.Giovinazzo è stata presente e preziosa alleata dei ricercatori. Ai nostri volontari l'immenso grazie di tutta la comunità.