Giovinazzo scende in piazza per la lotta contro la sclerosi multipla

Questa domenica i volontari saranno in Piazza Vittorio Emanuele II per La Mela di AISM

Si rinnova l'appuntamento dell'con l'iniziativa La Mela di AISM, volta a raccogliere fondi a favore della ricerca sulla malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Giovinazzo farà la propria parte, schierando i propri volontari nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II.Con il motto "Facciamo sparire la sclerosi multipla", supportato dall'hashtaginvita tutti gli italiani a recarsi nella piazza più vicina alla propria abitazione per dare il proprio contributo l'1, il 2, 3 e 4 ottobre. A Giovinazzo, invece, il banchetto dell'associazione sarà operativo solo domenica 3 ottobre, a partire dalle ore 10,00.A fronte di una piccola donazione, non solo si potrà portare a casa un frutto gustosissimo, da sempre considerato simbolo della salute, ma si darà una mano concreta ad AISM per sostenere la ricerca sulle forme gravi della malattia e portare avanti i progetti di assistenza a chi è affetto da sclerosi multipla e attività sul territorio italiano.Sarà possibile contribuire all'iniziativa anche donando al numero 45512 in vari modi: 2 euro tramite un sms da cellulare personale o 5/10 euro chiamando da rete fissa.In caso di condizioni metereologiche avverse, i volontari aspetteranno i giovinazzesi desiderosi di donare all'esterno di Palazzo Città.