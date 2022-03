Giovinazzo sostiene la lotta alla sclerosi multipla

Nel giorno in cui hanno manifestato per la pace, i giovinazzesi non hanno dimenticato gli ammalati di sclerosi multipla ed i loro familiari.Sono stateinfatti, le piantine di erbe aromatiche vendute dai volontari, presenti ai piedi di Palazzo di Città ieri mattina, 6 marzo, nonostante le gelide correnti di maestrale. Un supporto notevole ad una lotta che coinvolge ammalati e persone che stanno loro vicino.A coadiuvare i volontaried alcuni esponenti della locale sezione di Forza Giovinazzo. «Davvero commovente - ci hanno raccontato i volontari AISM - il contributo che una donna foggiana, di passaggio in città, ha voluto in ogni caso lasciare».10 euro per una piantina di timo, che ha proprietà balsamiche, e antisettiche, e con aromatizzazione al limone è un ottimo rimedio contro asma, raffreddore, tosse e mal di testa, o per la salvia, che ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, digestive e cicatrizzanti. E poi l'origano, presente nelle nostre pietanze, che può essere usato come analgesico, antisettico, tonico, ma è anche, in giuste quantità un buon antispasmodico.In Italia l'AISM è punto di riferimento da decenni e, anche col supporto della Fondazione FISM, contribuisce costantemente a sostenere le ricerche su una malattia neurodegenerativa di cui ancora bisogna scoprire molto. E la corsa contro il tempo non lascia alternative: donare significa dare fiato ai ricercatori. Nel nostro Paese c'è una diagnosi ogni tre ore e 130mila sono le persone affette da sclerosi multipla. Il 10%, purtroppo, sono bambini.