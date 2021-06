Il cuore grande dei volontari di Giovinazzo per la lotta alla Sclerosi Multipla

C'è una parte migliore in ogni comunità ed in quella giovinazzese è rappresentata spesso dai volontari delle diverse associazioni che si battono per il bene comune ed il sostegno alla ricerca contro malattie degenerative.Tra questi i volontari dell(AISM) che domenica mattina, 30 maggio, coadiuvati dalla meritoria azione dell'hanno portato in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo l'iniziativaal fine di raccogliere fondi per la ricerca contro la malattia neurodegenerativa.Sono state benle piantine vendute ed acquistate da generosi concittadini che hanno voluto dare un contributo fattivo a conclusione della, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e quindi celebrando al meglio il WordMSDay.Ma ladedicata alla conoscenza ed alla lotta di questa malattia durerà sino al prossimo 6 giugno, con un susseguirsi di eventi in streaming che porteranno alla realizzazione dell'un foglio programmatico in cui saranno inseriti tutti gli obiettivi da centrare per migliorare la vita dei malati e delle loro famiglie, impegnati spesso nel nostro Paese ancora in un percorso durissimo ad ostacoli.Giovinazzo ha risposto "presente", mostrando il suo volto più umano e più solidale. La lotta alla Sclerosi Multipla, però, non si ferma e prosegue 365 l'anno e mostrarsi vicini a queste tematiche non è solo un dovere morale, ma significa dare concretezza alla parola comunità nazionale.