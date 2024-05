L'AISM in Villa Comunale ed all'Immacolata per sostenere la ricerca

La battaglia quotidiana dell'è l'immagine dell'Italia migliore, quella solidale, quella che non si arrende. Ieri, sabato 4, ed oggi, domenica 5 maggio, anche a Giovinazzo sono stati aperti i banchetti per la campagna di sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica.In vendita le piante aromatiche, ottime sia per uso in cucina sia per altri utilizzi assai diffusi nel nostro Paese. L'AISM della Terra di Bari in questa edizione sta collaborando con gli scout del gruppo, che aspettano tutti e tutte anche quest'oggi, 5 maggio, sino alle 13.00 in Villa Comunale e sul sagrato della parrocchia Maria SS Immacolata.Il 73% delle donazioni è destinato alla ricerca scientifica - specificano da AISM - ed al sostegno ai pazienti, mentre il 27% va all'associazione per rendere possibile ogni tipo di attività. Si può donare anche con un SMS al 45512.Tutte le info al link https://sostienici.aism.it/dona-ora/ Attualmente in Italia ci sono circa 140mila diagnosi di sclerosi multipla ed il 10% di esse è arrivata prima dei 18 anni.AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l'unica organizzazione in Italia che si occupa in modo organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), lavorando su più temi: i diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l'indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.Dal 1998 AISM, attraverso la sua Fondazione FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla), promuove e sostiene la ricerca scientifica di eccellenza per migliorare la qualità della vita di chi è soggetto a SM e delle terapie, con l'obiettivo di individuare una cura risolutiva per la sclerosi multipla. La Fondazione FISM è necessaria, per AISM, perché per legge nessuna associazione in Italia può in autonomia finanziare la ricerca scientifica.