“Erbe Aromatiche”, successo oltre le aspettative per l’iniziativa AISM a Giovinazzo

La pandemia non ha fermato l'ondata di generosità che la scorsa domenica, 7 marzo, ha raggiunto i volontari della sezione di Giovinazzo dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I giovinazzesi hanno risposto con grande entusiasmo all'iniziativa, lasciando la propria offerta per lepresso il piccolo banchetto allestito per l'occasione in Piazza Vittorio Emanuele II.Bensono terminati in pochi minuti, suscitando la soddisfazione e soprattutto la sorpresa dei volontari, che non si aspettavano un riscontro così ampio dato il periodo di incertezze e ristrettezze causato dalla crisi sanitaria in corso.A richiedere lenon solo giovinazzesi, ma anche tanti cittadini di comuni limitrofi, accorsi nella nostra cittadina con la speranza di riuscire a trovare le piantine della solidarietà, completamente terminate anche nelle loro rispettive città. Una gara di aiuto, che si è mossa già da qualche settimana prima attraverso le prenotazioni pervenute direttamente alla sezione locale e a cui molti hanno voluto partecipare anche contattandoGrazie alle donazioni raccolte durante la campagna di questo marzo,, finanziando cure e il sostegno necessario in questo delicato momento di pandemia, che espone maggiormente il loro sistema immunitario a gravi rischi.L'auspicio di salute e felicità celato dietro la scelta delle erbe profumate non è solo diventato un regalo che ha portato colori e gusto nelle case di chi ha donato, ma si anche tramutato in speranza di salute e rinascita per i malati che attendono da tempo una cura e un'assistenza sempre più estesa.