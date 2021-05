Il nuovo appuntamento disi chiama "Bentornata Gardensia" e sarà ancora una volta una chiamata alla generosità, alla solidarietà di tutti contro un nemico subdolo che si chiama "sclerosi multipla". Domani, 30 maggio, i volontari della sezione giovinazzese dell'saranno in Piazza Vittorio Emanuele II per distribuire le gardenie, simbolo per questa campagna di maggio della lotta contro la malattia neurodegenerativa.A livello nazionale l'evento è già attivo da ieri, 28 maggio e si sta svolgendo sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per celebrare al meglio laovvero la Giornata Internazionale della Sclerosi Multipla, come. Per la rappresentanza di Giovinazzo, invece, l'impegno si concentrerà unicamente nella mattinata di domani, dalle ore 10.00, quando i volontari saranno pronti ad accogliere quanti richiederanno una piantina di gardenia, dando il loro prezioso contributo a sostegno della ricerca.Un'iniziativa, quella di AISM, che aprirà ufficialmente la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, che si svolgerà fino al 6 giugno con un susseguirsi di eventi in streaming e porterà alla realizzazione dell'Agenda della SM 2025, un foglio programmatico in cui saranno inseriti tutti gli obiettivi da portare a termine per migliorare la vita dei malati e delle loro famiglie. A riassumere efficacemente la necessità di tali obiettivi è lo sloganche vuole essere un appello ad intervenire in modo concreto ed urgente.Per poter realizzare questi impegni così importanti, c'è bisogno dell'aiuto di ogni singolo cittadino, che deve pensare che aiutare chi vive la malattia e la disabilità significa aiutare l'intera comunità.Giovinazzo non si tirerà indietro e farà la sua piccola, ma significativa parte, per dare ai malati e a chi li assiste una speranza di un mondo libero da sclerosi multipla.