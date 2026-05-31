Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'1 al 5 giugno
Tutte le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - lunedì 1 giugno 2026
Ponte della Festa delle Repubblica e settimana seguente. Questo il periodo che prendiamo in considerazione per comunicarvi le farmacie di turno a Giovinazzo.
1 giugno - Farmacia del Mare
2 giugno - Farmacia Fiore
3 giugno - Farmacia Rinella
4 giugno - Farmacia D'Ambrosio
5 giugno - Farmacia Del Prete
1 giugno - Farmacia del Mare
2 giugno - Farmacia Fiore
3 giugno - Farmacia Rinella
4 giugno - Farmacia D'Ambrosio
5 giugno - Farmacia Del Prete