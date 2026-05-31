Farmacia Del Prete
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Vita di città

Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'1 al 5 giugno

Tutte le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - lunedì 1 giugno 2026
Ponte della Festa delle Repubblica e settimana seguente. Questo il periodo che prendiamo in considerazione per comunicarvi le farmacie di turno a Giovinazzo.

1 giugno - Farmacia del Mare
2 giugno - Farmacia Fiore
3 giugno - Farmacia Rinella
4 giugno - Farmacia D'Ambrosio
5 giugno - Farmacia Del Prete
  • farmacie Giovinazzo
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Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio Le informazioni per l'utenza
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