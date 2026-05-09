Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 9 al 15 maggio
Le info utili per l'utenza
Giovinazzo - sabato 9 maggio 2026
Queste le farmacie di turno a Giovinazzo nella settimana dal 9 al 15 maggio:
9 maggio - Farmacia Fiore
10 maggio - Farmacia Rinella
11 maggio - Farmacia D'Ambrosio
12 maggio - Farmacia Del Prete
13 maggio - Farmacia Pellegrino
14 maggio - Farmacia del Mare
15 maggio - Farmacia Fiore
9 maggio - Farmacia Fiore
10 maggio - Farmacia Rinella
11 maggio - Farmacia D'Ambrosio
12 maggio - Farmacia Del Prete
13 maggio - Farmacia Pellegrino
14 maggio - Farmacia del Mare
15 maggio - Farmacia Fiore