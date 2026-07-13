Farmacia Del Prete
Farmacia Del Prete
Territorio

Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 17 luglio

Le informazioni utili all'utenza

Giovinazzo - lunedì 13 luglio 2026
Pubblichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 17 luglio:

13 luglio - Farmacia del Mare
14 luglio - Farmacia Fiore
15 luglio - Farmacia Rinella
16 luglio - Farmacia D'Ambrosio
17 luglio - Farmacia Del Prete
  • farmacie Giovinazzo
Miss Cinema Puglia eletta in piazza Vittorio Emanuele II
13 luglio 2026 Miss Cinema Puglia eletta in piazza Vittorio Emanuele II
L'ASD Lionetti Acquaviva-Giovinazzo sul tetto d'Italia
13 luglio 2026 L'ASD Lionetti Acquaviva-Giovinazzo sul tetto d'Italia
Altri contenuti a tema
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 giugno Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 giugno Tutte le info utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'1 al 5 giugno Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'1 al 5 giugno Tutte le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio Le informazioni utili all'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 9 al 15 maggio Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 9 al 15 maggio Le info utili per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio Le info utili per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 26 aprile al 1° maggio Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio Vita di città Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio Le informazioni per l'utenza
Vandalizzate con scritte la rettoria dello Spirito Santo e San Domenico: l'amarezza di don Antonio Picca
12 luglio 2026 Vandalizzate con scritte la rettoria dello Spirito Santo e San Domenico: l'amarezza di don Antonio Picca
Festa esterna di San Francesco di Paola: programma ed itinerario processione
12 luglio 2026 Festa esterna di San Francesco di Paola: programma ed itinerario processione
Chiusura al traffico lungomare Ponente e ZTL: il VIDEO del sindaco di Giovinazzo
12 luglio 2026 Chiusura al traffico lungomare Ponente e ZTL: il VIDEO del sindaco di Giovinazzo
La giovinazzese Federica Fusaro incoronata Miss Framesi Puglia 2026
12 luglio 2026 La giovinazzese Federica Fusaro incoronata Miss Framesi Puglia 2026
Torna il caldo intenso su Giovinazzo
12 luglio 2026 Torna il caldo intenso su Giovinazzo
Attesa, fede, preghiera e ritualità: la festa "nascosta " per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
11 luglio 2026 Attesa, fede, preghiera e ritualità: la festa "nascosta" per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
Una nuova scala alla Cappella. In via di sostituzione alcune ringhiere a Ponente
11 luglio 2026 Una nuova scala alla Cappella. In via di sostituzione alcune ringhiere a Ponente
Emissioni sonore ben oltre l'orario imposto: insorge PrimaVera Alternativa
11 luglio 2026 Emissioni sonore ben oltre l'orario imposto: insorge PrimaVera Alternativa
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.