Territorio
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 17 luglio
Le informazioni utili all'utenza
Giovinazzo - lunedì 13 luglio 2026
Pubblichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 17 luglio:
13 luglio - Farmacia del Mare
14 luglio - Farmacia Fiore
15 luglio - Farmacia Rinella
16 luglio - Farmacia D'Ambrosio
17 luglio - Farmacia Del Prete
13 luglio - Farmacia del Mare
14 luglio - Farmacia Fiore
15 luglio - Farmacia Rinella
16 luglio - Farmacia D'Ambrosio
17 luglio - Farmacia Del Prete