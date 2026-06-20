Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 giugno
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Giovinazzo - domenica 21 giugno 2026
Soprattutto in estate diventano un primo importante presidio sul territorio. Sono le farmacie cittadine di cui vi riportiamo il calendario dei turni dal 21 al 26 giugno.
21 giugno - Farmacia Rinella
22 giugno - Farmacia D'Ambrosio
23 giugno - Farmacia Del Prete
24 giugno - Farmacia Pellegrino
25 giugno - Farmacia del Mare
26 giugno - Farmacia Fiore
21 giugno - Farmacia Rinella
22 giugno - Farmacia D'Ambrosio
23 giugno - Farmacia Del Prete
24 giugno - Farmacia Pellegrino
25 giugno - Farmacia del Mare
26 giugno - Farmacia Fiore