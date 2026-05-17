Farmacia Del Prete
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Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio

Le informazioni utili all'utenza

Giovinazzo - domenica 17 maggio 2026
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio:

17 maggio - Farmacia D'Ambrosio
18 maggio - Farmacia Del Prete
19 maggio - Farmacia Pellegrino
20 maggio - Farmacia del Mare
21 maggio - Farmacia Fiore
22 maggio - Farmacia Rinella
  • farmacie Giovinazzo
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Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 12 al 17 aprile Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio Le informazioni per l'utenza
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio Le informazioni per l'utenza
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