Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio
Le informazioni utili all'utenza
Giovinazzo - domenica 17 maggio 2026
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio:
17 maggio - Farmacia D'Ambrosio
18 maggio - Farmacia Del Prete
19 maggio - Farmacia Pellegrino
20 maggio - Farmacia del Mare
21 maggio - Farmacia Fiore
22 maggio - Farmacia Rinella
17 maggio - Farmacia D'Ambrosio
18 maggio - Farmacia Del Prete
19 maggio - Farmacia Pellegrino
20 maggio - Farmacia del Mare
21 maggio - Farmacia Fiore
22 maggio - Farmacia Rinella