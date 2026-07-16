DRIFFest, stasera ancora letteratura e cinema nell'anfiteatro di Levante a Giovinazzo

La quinta settimana delprosegue oggi, giovedì 16 luglio, con l'appuntamento intitolatoalle 19.30 a Giovinazzo, nell'anfiteatro sul piazzale Aeronautica militare, ospite la criminologan dialogo con l'editore Giovanni Turi, a proposito del saggio Ti inventi le cose (Mondadori).L'autrice, analista comportamentale, specializzata nello studio e nell'analisi delle relazioni tossiche, ci guida dentro i meccanismi del narcisismo patologico e ci insegna a smascherarli, offrendo strumenti concreti – una vera e propria cassetta degli attrezzi – per riconoscere i segnali, leggere i comportamenti e soprattutto proteggere i propri confini. Partendo dalle radici di questo disturbo, ne descrive i tratti comuni, come il bisogno di controllo e la mancanza di empatia, e le dinamiche ricorrenti.A seguire, il documentario DOM di, presentato alle Giornate degli Autori (Notti Veneziane) di Venezia 82, che ricostruisce il ritorno a Sarajevo di Mirela Hodo, rifugiata in Italia nel 1992 durante l'assedio della sua città. A soli 10 anni, con altri 66 bambini, lascia l'orfanotrofio Dom Bjelave sotto i bombardamenti. Il film ripercorre il viaggio che, da adulta stabilitasi a Rimini, la porterà di nuovo a Sarajevo per riconciliarsi con il passato, alla ricerca della madre e della propria identità ferita, intrecciando la memoria personale con la storia di un intero popolo. A presentare DOM a Giovinazzo, saranno il regista Massimiliano Battistella (in collegamento) e la protagonistaaccompagnata da Monica Fogliani, una delle figure centrali della vicenda raccontata e formatrice, all'epoca dei fatti, presso l'Istituto Santa Maria.Questa edizione di "Del Racconto, il Film" è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission, Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari, Rutigliano, dal Carcere di Trani, ufficio Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, impresa sociale Auxilium di Altamura e IISS Tommaso Fiore di Modugno.Tutti gli incontri sono alle 19.30 a ingresso libero, fino a esaurimento posti.