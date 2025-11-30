Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - domenica 30 novembre 2025
Con l'imminente arrivo delle festività natalizie, aumentano anche i contagi da virus influenzali. Le farmacie restano un importante presidio per l'utenza ed accompagnano cittadine e cittadini anche in ore notturne. Questo il quadro delle farmacie di turno a Giovinazzo da domenica 30 novembre a venerdì 5 dicembre.
30 novembre - Farmacia comunale
1° dicembre - Farmacia Del Prete
2 dicembre - Farmacia D'Agostino
3 dicembre - Farmacia del Mare
4 dicembre - Farmacia Fiore
5 dicembre - Farmacia Rinella
30 novembre - Farmacia comunale
1° dicembre - Farmacia Del Prete
2 dicembre - Farmacia D'Agostino
3 dicembre - Farmacia del Mare
4 dicembre - Farmacia Fiore
5 dicembre - Farmacia Rinella