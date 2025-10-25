Farmacia Del Prete
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre

Le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - sabato 25 ottobre 2025
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo nelle giornate che vanno da sabato 25 a giovedì 30 ottobre.

25 ottobre - Farmacia Comunale
26 ottobre - Farmacia Del Prete
27 ottobre - Farmacia D'Agostino
28 ottobre - Farmacia Del Mare
29 ottobre - Farmacia Fiore
30 ottobre - Farmacia Rinella
