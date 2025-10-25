Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre

Le informazioni per l'utenza

A cura di La Redazione

Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo nelle giornate che vanno da sabato 25 a giovedì 30 ottobre.25 ottobre - Farmacia Comunale26 ottobre - Farmacia Del Prete27 ottobre - Farmacia D'Agostino28 ottobre - Farmacia Del Mare29 ottobre - Farmacia Fiore30 ottobre - Farmacia Rinella