Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Le informazioni per l'utenza
Giovinazzo - sabato 25 ottobre 2025
Vi comunichiamo di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo nelle giornate che vanno da sabato 25 a giovedì 30 ottobre.
25 ottobre - Farmacia Comunale
26 ottobre - Farmacia Del Prete
27 ottobre - Farmacia D'Agostino
28 ottobre - Farmacia Del Mare
29 ottobre - Farmacia Fiore
30 ottobre - Farmacia Rinella
25 ottobre - Farmacia Comunale
26 ottobre - Farmacia Del Prete
27 ottobre - Farmacia D'Agostino
28 ottobre - Farmacia Del Mare
29 ottobre - Farmacia Fiore
30 ottobre - Farmacia Rinella