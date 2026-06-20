"Conversazioni dal mare": Melandri, Cuzzocrea e Formigli in Cala Porto. Il programma del sabato

20 GIUGNO

È ufficialmente partito ieri sera, 19 giugno, il vasto cartellone di "Giovinazzo Estate", varato dall'amministrazione comunale.Ieri la prima serata dievento letterario di punta con la Notte Bianca della Poesia che andrà in scena il 5 e 6 luglio prossimi.Gremita Cala Porto per la prima serata della rassegna che ha visto come ospiticon il suoun manifesto per una sicurezza democratica, sul delicato equilibrio tra sicurezza e diritti, un invito a riflettere sulla sfida della scelta tra sicurezza e libertà.A seguire grande consenso di pubblico per un volto noto del TG1, innamorata di Giovinazzo, la giornalistache ha portato in riva al basso Adriatico il suo, racconto di un'Italia spesso silenziosa ma capace di innovare e costruire futuro (sotto il nostro scritto l'intervista di Marzia Morva).A chiudere la prima serata è statouno dei reporter più apprezzati a livello internazionale, inviato speciale di Avvenire, che ha rapito la platea con le sue storie di salvezza, coraggio e umanità che attraversano i confini del mondo.Stasera la seconda serata con ospiti d'eccezione e volti noti della politica e del giornalismo, nonché dell'editoria nazionale.Questo il programma completo:Sabato 20 giugno il festival allargherà lo sguardo ai temi dello sviluppo economico e del ruolo strategico del Mezzogiorno. Ad aprire la serata l'incontro "Il Sud ha vinto e il ruolo della Capitale della Cultura d'Impresa 2026", conprotagonisti di un confronto dedicato alle opportunità e alle prospettive del Sud Italia.Seguiràeconomista e manager culturale, già ministra della Cultura, dello Sport e delle Politiche giovanili, con una riflessione dedicata agli Stati Uniti e alle trasformazioni della democrazia occidentale.racconterà invece la figura di Miriam Mafai attraverso il libro E non scappare mai, restituendo il ritratto di una donna che ha attraversato e interpretato la storia italiana del Novecento.Per la chiusura della serata di sabato ci saràche porterà sul palco di Cala Porto il tema del giornalismo come presidio democratico in un mondo attraversato da conflitti, crisi geopolitiche e nuove sfide informative.