Eventi e cultura
"Conversazioni dal mare": Melandri, Cuzzocrea e Formigli in Cala Porto. Il programma del sabato
In aperura confronto tra Aprile, Favuzzi e Patruno dedicato alle opportunità per il Sud Italia
Giovinazzo - sabato 20 giugno 2026 2.10
È ufficialmente partito ieri sera, 19 giugno, il vasto cartellone di "Giovinazzo Estate", varato dall'amministrazione comunale.
Ieri la prima serata di "Conversazioni dal mare", evento letterario di punta con la Notte Bianca della Poesia che andrà in scena il 5 e 6 luglio prossimi.
Gremita Cala Porto per la prima serata della rassegna che ha visto come ospiti Carlo Bonini con il suo Contro la paura, un manifesto per una sicurezza democratica, sul delicato equilibrio tra sicurezza e diritti, un invito a riflettere sulla sfida della scelta tra sicurezza e libertà.
A seguire grande consenso di pubblico per un volto noto del TG1, innamorata di Giovinazzo, la giornalista Valentina Bisti, che ha portato in riva al basso Adriatico il suo Tutti i colori dell'Italia che vale. Storie di un Paese che guarda avanti, racconto di un'Italia spesso silenziosa ma capace di innovare e costruire futuro (sotto il nostro scritto l'intervista di Marzia Morva).
A chiudere la prima serata è stato Nello Scavo, uno dei reporter più apprezzati a livello internazionale, inviato speciale di Avvenire, che ha rapito la platea con le sue storie di salvezza, coraggio e umanità che attraversano i confini del mondo.
Stasera la seconda serata con ospiti d'eccezione e volti noti della politica e del giornalismo, nonché dell'editoria nazionale.
Questo il programma completo:
20 GIUGNO
Sabato 20 giugno il festival allargherà lo sguardo ai temi dello sviluppo economico e del ruolo strategico del Mezzogiorno. Ad aprire la serata l'incontro "Il Sud ha vinto e il ruolo della Capitale della Cultura d'Impresa 2026", con Mario Aprile, Domenico Favuzzi e Lino Patruno, protagonisti di un confronto dedicato alle opportunità e alle prospettive del Sud Italia.
Seguirà Giovanna Melandri, economista e manager culturale, già ministra della Cultura, dello Sport e delle Politiche giovanili, con una riflessione dedicata agli Stati Uniti e alle trasformazioni della democrazia occidentale.
Annalisa Cuzzocrea racconterà invece la figura di Miriam Mafai attraverso il libro E non scappare mai, restituendo il ritratto di una donna che ha attraversato e interpretato la storia italiana del Novecento.
Per la chiusura della serata di sabato ci sarà Corrado Formigli, che porterà sul palco di Cala Porto il tema del giornalismo come presidio democratico in un mondo attraversato da conflitti, crisi geopolitiche e nuove sfide informative.
Ieri la prima serata di "Conversazioni dal mare", evento letterario di punta con la Notte Bianca della Poesia che andrà in scena il 5 e 6 luglio prossimi.
Gremita Cala Porto per la prima serata della rassegna che ha visto come ospiti Carlo Bonini con il suo Contro la paura, un manifesto per una sicurezza democratica, sul delicato equilibrio tra sicurezza e diritti, un invito a riflettere sulla sfida della scelta tra sicurezza e libertà.
A seguire grande consenso di pubblico per un volto noto del TG1, innamorata di Giovinazzo, la giornalista Valentina Bisti, che ha portato in riva al basso Adriatico il suo Tutti i colori dell'Italia che vale. Storie di un Paese che guarda avanti, racconto di un'Italia spesso silenziosa ma capace di innovare e costruire futuro (sotto il nostro scritto l'intervista di Marzia Morva).
A chiudere la prima serata è stato Nello Scavo, uno dei reporter più apprezzati a livello internazionale, inviato speciale di Avvenire, che ha rapito la platea con le sue storie di salvezza, coraggio e umanità che attraversano i confini del mondo.
Stasera la seconda serata con ospiti d'eccezione e volti noti della politica e del giornalismo, nonché dell'editoria nazionale.
Questo il programma completo:
20 GIUGNO
Sabato 20 giugno il festival allargherà lo sguardo ai temi dello sviluppo economico e del ruolo strategico del Mezzogiorno. Ad aprire la serata l'incontro "Il Sud ha vinto e il ruolo della Capitale della Cultura d'Impresa 2026", con Mario Aprile, Domenico Favuzzi e Lino Patruno, protagonisti di un confronto dedicato alle opportunità e alle prospettive del Sud Italia.
Seguirà Giovanna Melandri, economista e manager culturale, già ministra della Cultura, dello Sport e delle Politiche giovanili, con una riflessione dedicata agli Stati Uniti e alle trasformazioni della democrazia occidentale.
Annalisa Cuzzocrea racconterà invece la figura di Miriam Mafai attraverso il libro E non scappare mai, restituendo il ritratto di una donna che ha attraversato e interpretato la storia italiana del Novecento.
Per la chiusura della serata di sabato ci sarà Corrado Formigli, che porterà sul palco di Cala Porto il tema del giornalismo come presidio democratico in un mondo attraversato da conflitti, crisi geopolitiche e nuove sfide informative.