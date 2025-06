Via le barriere in piazza Duomo, Sollecito: «La grande bellezza»

«La grande bellezza! I lavori in Piazza Duomo sono in dirittura d'arrivo!».Così il sindaco di Giovinazzo,, ha annunciato via social l'eliminazione delle barriere nella bella piazza, interessata dai lavori di riqualificazione delle chianche originarie e dall'eliminazione dell'asfalto che in parte le copriva.Un lavoro certosino, lungo, non senza intoppi - come più volte ci ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,- ma che ha restituito al centro storico, ai residenti innanzitutto ed ai turisti uno degli scorci più suggestivi di Giovinazzo. Lavori effettuati anche ai sottoservizi usurati dal tempo, aspetto non di poco conto proprio per chi vive quotidianamente il borgo antico.Intanto l'assessore alla Polizia Locale,visto che qualcuno ha già iniziato a sera a parcheggiare sul basolato (siamo anche noi in possesso di foto), posizionati i divieti di fermata permanenti, ha subito precisato: «Obiettivo fondamentale raggiunto per una città sempre più bella, quello di liberare piazza Duomo dalle auto. Spero che chi si ostina a insozzare quelle pregevoli chianche venga pesantemente multato...sicuramente io farò da guardiano».