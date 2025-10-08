Palizzata e reti rimosse dal Molo di Levante
Cronaca

Rimossa la balaustra dal molo di Levante

Depalo: «Semplice operazione precauzionale con l'arrivo dell'autunno »

Giovinazzo - mercoledì 8 ottobre 2025
Quanto accaduto negli ultimi due autunni ha consigliato all'amministrazione comunale di Giovinazzo di far rimuovere nei mesi più freddi la balaustra dal molo di Levante, già danneggiata per due volte. Una decisione resasi necessaria non per l'incessante azione dei venti di questi giorni, ma pensata da tempo al fine di evitare ulteriori danni e quindi costi per la comunità.

«Le avverse condizioni meteo di queste giornate - ci ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - hanno solo accelerato quanto avevamo pensato dopo l'ultimo evento che aveva arrecato grandi danni a Levante. Si tratta dunque di una semplice operazione precauzionale con l'arrivo dell'autunno, che quest'anno ci pare parecchio anticipato a queste latitudini. Voglio tranquillizzare tutti, giovinazzesi e visitatori: la balaustra tornerà al suo posto a primavera o, al massimo, nelle prime settimane dell'estate 2026. C'è poi la necessità di focalizzarsi nei prossimi mesi, anche con enti sovracomunali, sulla tutela di una costa sempre più fragile, tema su cui non possiamo dividerci e non possiamo essere lasciati soli», ha quindi concluso Depalo.
